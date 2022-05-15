Песик Патрон тепер має вишиванку

Одна із підписниць Патрона подарувала йому красиву вишиванку. Миле патріотичне фото вразило користувачів мережі.

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Доброго ранку ми з України! Друзі, тепер в мене є не тільки патріотичний пледик, а і своя просто супер-мега вибухонебезпечна вишиванка. Скажіть, вона мені дуже пасує!

– йдеться у підписі до світлини.



Песик Патрон тепер має вишиванку / Фото з інстаграму Патрона ​

До слова, у соціальних мережах Патрон похизувався ще одним подарунком – патріотичним блакитно-жовтим пледом.



Песик Патрон похизувався патріотичним пледом / Фото з інстаграму Патрона ​

Патрон – зірка рятувальників

Пес Патрон – Джек Рассел тер'єр. Йому два роки й він швидко став зіркою і талісманом українських рятувальників. Чотирилапий друг рятувальників продовжує допомагати зачищати територію після російських окупантів. Пес знаходить вибухонебезпечні предмети, які залишили війська агресора, зокрема на території Чернігівщини. Рятувальники ДСНС називають його своїм талісманом. Відомо, що Патрон з піротехніками знищив 262 вибухонебезпечних предмети.

Цікаві новини про Патрона:

У песика навіть є власна сторінка в інстаграмі, де за ним стежать понад 180 тисяч підписників.

Нещодавно персонаж польського мультика Лехослава Маршалека Рекс передав привіт героїчному Патрону. На сторінці фундації творців стрічки опублікували милу ілюстрацію.

Під час візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо до Києва президент нагородив українських піротехніків, що працюють за стандартами Канади. Серед них в Офісі Президента був і пес Патрон. Трюдо висловив захват українським героїчним песиком. Він зазначив, що той допоміг українській армії знешкодити понад 200 вибухових предметів і допомагає навчати дітей щодо безпеки поведінки із мінами.

До речі, нещодавно чотирилапому рятувальнику присвятили низку крутих малюнків.

З Патроном вже познайомився телеведучий Дмитро Комаров та відомий тревел-блогер Антон Птушкін.

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