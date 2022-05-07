Військові нагодували собаку та вирішили залишити його для спільної служби. А Термінатором назвали через те, що у нього різнокольорові очі, а це нагадало воїнам відомого кіногероя.

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Він, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів,

– ділиться один із прикордонників.

Термінатор не перший із чотирилапих військовослужбовців. У нього вже є чимало колег, наприклад, пес-піротехнік Патрон, який став справжньою зіркою соцмереж та улюбленцем українців.



Улюбленець прикордонників – пес Термінатор / Фото Держприкордонслужби України

Також у ЗСУ служить бельгійська вівчарка Алмаз – він також допомагає розміновувати вже звільнені території.

Зірковий пес-піротехнік Патрон: що відомо про чотирилапого воїна

2-річний песик, який має кличку Патрон – це собака-піротехнік та талісман Служби України з надзвичайних ситуацій, завдяки його малій вазі, може безпечно шукати вибухівку.

За даними ДСНС, до 19 березня Патрон встиг виявити понад 100 одиниць мін та вибухівки, яку розкидали російські окупанти під час відходу з Чернігова.

Патрон має свій іменний жилет із ручкою – так рятувальникам можна легко переносити песика, не змушуючи його втомлюватися. Також Патрон має сторінку в інстаграмі – за його роботою вже стежать понад 60 тисяч фоловерів у соцмережі, а нещодавно на сторінці песика почали з'являтись фото із відомими українцями.

Патрон став одним із символів українського спротиву загарбницьким діям Росії, а також улюбленцем митців з України та світу. Песика зобразили на десятках художніх робіт. Крім того, Укрпошта анонсувала колекційну марку із Патроном.

Патрон вже встиг відвадати дитячу лікарню "Охмадит", де проводили терапію для діток, що постраждали внаслідок російської агресії проти України.

Чотирилапий пес-розмінувальник Патрон допомагає шукати вибухівку: дивіться відео