Военные накормили пса и решили оставить для совместной службы. Терминатором же назвали из-за того, что у него разноцветные глаза, а это напомнило воинам известного киногероя.

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Он, как и мы, не переносит даже дух рашистских оккупантов,

– делится один из пограничников.

Терминатор не первый из четырехлапых военнослужащих. У него уже есть немало коллег, например, пес-пиротехник Патрон, ставший настоящей звездой соцсетей и любимцем украинцев.



Любимец пограничников – пес Терминатор / Фото Госпогранслужбы Украины

Также в ВСУ служит бельгийская овчарка Алмаз – он также помогает разминировать уже освободившиеся территории.

Звездный пес-пиротехник Патрон: что известно о четырехлапом воине

2-летняя собачка, которая имеет кличку Патрон – это собака-пиротехник и талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям, благодаря его малому весу, может безопасно искать взрывчатку.

По данным ГСЧС, к 19 марта Патрон успел обнаружить более 100 единиц мин и взрывчатки, которую разбросали российские оккупанты во время ухода из Чернигова.

Патрон имеет свой именной жилет с ручкой – так спасателям можно легко переносить собачку, не заставляя ее уставать. Также у Патрона есть страница в инстаграмме – за его работой уже следят более 60 тысяч фолловеров в соцсети, а недавно на странице собачки начали появляться фото с известными украинцами.

Патрон стал одним из символов украинского сопротивления захватническим действиям России, а также любимцем художников из Украины и мира. Песика изобразили на десятках художественных работ. Кроме того, Укрпочта анонсировала коллекционную марку с Патроном.

Патрон уже успел посетить детскую больницу "Охмадит", где проводили терапию для детей, пострадавших в результате российской агрессии против Украины.

Четвероногий пес-разминировщик Патрон помогает искать взрывчатку: смотрите видео