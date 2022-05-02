У служебной собаки Патрона, которая стала звездой для украинцев и мира, появился коллега-конкурент – бельгийская овчарка по имени Алмаз, работающая в одном из подразделений Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Военные показали видео с Алмазом – молодым псом, недавно ставшим квалифицированным разминировщиком.

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В одном из подразделений Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины вместе с группами разминирования работает кинологический расчет: кинолог Леонид со служебной собакой Алмаз,

– написали в Командовании.

Алмаз вместе со своим двуногим коллегой только начал работать на благо страны. Но перспективный пес уже через короткое время показал свою эффективность и преданность делу.

В Командовании отметили, что Алмаз помогает саперам и работникам ГСЧС находить и разминировать опасные снаряды, оставленные российскими оккупантами.

Алмаз молодой, перспективный бельгиец. Он совсем недавно начал карьеру минно-розыскного пса. Однако уже за этот короткий срок получил среди саперов уважение и авторитет. На его счету уже не одна противотанковая мина,

– рассказали в ведомстве.

Такой верный работник может смело составлять конкуренцию собачке Патрону – собаке породы джек-рассел, которая вместе со спасателями спасает черниговцев от взрывоопасных предметов.

Что известно о звезде Патроне

2-летняя собачка, по кличке Патрон – это собака-винюхатель взрывчатки и талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, к 19 марта Патрон успел обнаружить более 90 единиц взрывчатки, разбросанной российскими захватчиками во время ухода из Чернигова.

У Патрона есть свой именной жилет с ручкой – так спасателям можно легко переносить собачку, чтоб она не уставала. Также у Патрона есть и инстаграмм – у звезды уже более 60 тысяч фолловеров в соцсети.

Патрон стал одним из символов украинского сопротивления захватническим действиям России, а также любимцем художников из Украины и мира. Песика изобразили на десятках художественных работ. Кроме того, Укрпочта анонсировала коллекционную марку с псом Патроном.

Интересный факт – Патрон особенно эффективен при разминировании территории, поскольку его веса не хватает для того, чтобы вражеская мина сдетонировала. Так крошечная собачка оставляет в безопасности работников Службы чрезвычайных ситуаций.

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