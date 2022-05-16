Кота не успели вывезти из Бучи

Владелица кота рассказала, что после вторжения России, ее с полуторагодовалым ребенком муж отвез в Житомир, а сам должен был вернуться в Киев и забрать четырехлапого. Однако не успел, потому что в Буче уже были оккупанты.

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В доме семьи поселились россияне

Семья попросила соседей, чтобы те забрали кота к себе, но тоже не успели, потому что в доме поселились россияне. Во дворе они поставили свой БТР, а вдоль забора захватчики вырыли окоп.

Сосед-дедушка не выехал из Киевщины, прятался в подвале и рассказывал, что сначала Макса видели в поселке – он один такой рыжий,

– рассказала Елена.



Такой беспорядок оккупанты устроили в квартире Елены / Фото Думская

Когда же оккупантов выбили из города, вместе с ними исчез и кот. Владелица Елена рассказала, что не переставала верить, что кот жив и его вывезли волонтеры.

38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, несмотря на то, что все писали, что в нашем поселке был ад. Наверное задолбала все фонды и волонтерские центры и группы поддержки Гостомеля и Бучи,

– поделилась женщина.

Кота украли оккупанты

И наконец Елене позвонили по телефону волонтеры из Беларуси. Оказалось, что породистого Макса похитили российские военные.

Вместе с ними кот проехал более 300 километров на броне российского БТР рядом с украденной у жителей Бучи и Ирпеня бытовой техникой.

Но в районе белорусского Гомеля мейн-кун сбежал от оккупантов и прибился к местным жителям.

Найти владельцев кота белорусам помог ошейник с кулоном, на котором находились контакты хозяев.



У кота Макса был кулон с контактными данными хозяев / Фото Думская

Воссоединение Макса с семьей

Белорусские волонтеры помогли сделать коту новый ветеринарный паспорт и чип, чтобы вывезти животное за границу и передали четырехлапого польским волонтерам на границе.

Сейчас похудевший и постриженный кот (во время скитаний животное облили чем-то клейким) воссоединился с семьей в Чехии, где сейчас находится владелица Елена с ребенком.

К слову, украинцы продолжают спасать животных, также пострадавших от войны. Недавно убежище нашел обожженный котик из Киевщины, его фото облетели весь мир.

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