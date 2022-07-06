Овчарка сама прибежала к позициям ВСУ в Песках. Она сильно пострадала от оккупантов. Россияне к тому же оставили на собаке оскорбительную надпись краской. Об этом стало известно 5 июля.

Обратите внимание Когда слышат, что у меня 160 котов – удивляются: зооволонтер рассказала о Диснейленде для хвостиков

Голодная и контуженная

Украинские военные продолжали заботиться о собаке. Они делились с ней своими пайками.

На наши позиции в Песках прибилась овчарка. Разрисованная вандалами, голодная, контуженная. В ее уставших глазах угасала жизнь... Бойцы делились с ней своими пайками, заботились о ней,

– говорится в сообщении.



ВСУ позаботились о собаке / Фото Ирины Цвилы

Когда собака видела машину, сразу забегала в нее. Она, видимо, понимала, что это единственный шанс сбежать из войны.



Овчарка всегда забегала в авто / Фото Ирины Цвилы

К сожалению, вывезти его смогли не сразу. Иногда захватчики сильно обстреливали, а иногда машина была перезагружена. Но впоследствии спасти овчарку удалось. Из ее меха уже выстигли обидную надпись и откормили.

Похожая ситуация в Киевской области

К сожалению, издевательство над животными со стороны российских оккупантов не единичный случай. В Макарове на Киевщине захватчики покалечили собаку и заминировали ее. Животное спасло только то, что оно не могло ходить, а потому не двигалось.

Украинские саперы разминировали собаку и передали ее спецорганизации. Сейчас она собирает средства на реабилитацию четырехлапого. Все детали есть по ссылке.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте: видео