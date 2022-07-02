История искалеченного Лиса

Спасенной собачке дали кличку Лис. Все из-за окраски ее меха.

Интересно Для помощи животным: UAnimals разыгрывает настоящий автограф Леонардо Ди Каприо

Нашли Лиса в яме с мусором под Макаровым. Люди хотели его вытащить, но вовремя заметили, что собака заминирована. От смерти пса спасло только то, что он не мог ходить. Животное лежало неподвижно, поэтому взрывчатка не сдетонировала. Сколько времени Лис пробыл в яме – никто не знает.

Изуродованную собаку разминировали украинские саперы, далее ее передали зооорганизации.

Несмотря на все, Лис очень доверчив, хотя и страшен. В реабилитационном центре его называют "миротворец", ведь когда кто-то из животных между собой не ладит, он всегда пытается уладить этот конфликт,

– рассказали волонтеры.

Они отметили, что собака имеет чувствительность в травмированных кавычках, поэтому есть надежда, что их удастся восстановить. Однако реабилитация – длительная и ценная. Поэтому зоозащитники просят помощи у небезразличных.

Как помочь собачке

Карта "Приватбанка" – 5169330524257703,

"Монобанк" – 5375414132435719.

Отметим, собрать нужно 37 тысяч гривен.

К теме смотрите видео о том, как в Харьковской области фермеры приходили в себя после оккупации: