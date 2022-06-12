5-річний кіт вцілів під завалами

У селі Горенка, що неподалік Бучі, з-під завалів врятували метис мейн-куна Біггі. Чотирилапий друг, як розповіли волонтери, тривалий час мешкав у підвалі зруйнованого будинку в селі Горенка.

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Красномовно про важку долю котика свідчать світлини заваленого будинку. Досі залишається загадкою, як кіт зміг вжити фактично без доступу до їжі та води.



Завали будинку, де знайшли кота / Фото ЗооПатруль UA

Волонтери зазначають, що 5-річний Біггі – здоровий.



Біггі, якого знайшли у підвалі / Фото ЗооПатруль UA

У Бородянці витягли кицю зі зруйнованого будинку

Російські військові залишилися після себе розруху на територіях Київської області, які були тимчасово окуповані. Від рук агресора потерпало все живе.

На початку травня у Бородянці, що в Київській області, помітили кішку на 7-у поверсі будинку, який розгромили російські військові.

Після того, як волонтери попросили про допомогу, українські рятувальники відразу прийшли на допомогу чотирилапій красуні. Цікаво, що в місцевих пожежників не було автодрабини потрібної довжини, тому її привезли з Ірпеня.

Киці у Бородянці вдалося вижити за загадкових обставин. Згодом кішку назвали Шафкою та знайшли їй нових господарів.

Українці рятують тварин під час війни

У травні рятувальники на Харківщині знайшли песика під час пожежі в одному з обстріляних будинків. Господарів у собаки не було, тому його забрали до пожежної частини й тепер тваринка живе з рятувальниками.

Ще одна щемлива історія пов'язана з військовим Олександр із позивним "Фізрук". Він під час поїздки на Схід знайшов кошеня, яке тепер йому стало найвірнішим пухнастим другом.

Тваринки, як і люди, також не раді російським окупантам. Так 8-річний кіт породи мейн-кун на прізвисько Макс, якого викрали російські загарбники у Бучі, після декількох місяців поневірянь повернувся до власників.

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