Вартість миски продавець оцінив у 5 тисяч гривень. При цьому він зазначив, що за неї можна поторгуватися.
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Виручені кошти чоловік обіцяє відправити на підтримку ЗСУ. Він додав, що продає миску, з якої пив Патрон, за дозволом власників. Відповідне оголошення з'явилося у мережі ще 1 червня.
Миска з кафе, в якому був Патрон зі своєю родиною у Львові, гроші підуть на підтримку ЗСУ,
– написано в оголошенні.
Миску Патрона продають за 15 тисяч гривень / Скриншот
Зауважимо, що зірка соцмереж пес-сапер Патрон 1 червня був з візитом у Львові. Там він зустрівся з дітьми, які вимушено покинули свої домівки. Цього ж дня песика помітили в одній з львівських кав'ярень.
Патрон – зірка рятувальників
Песик Патрон – Джек Рассел тер'єр, відомий на всю країну. Йому лише два роки й він зовсім нещодавно почав співпрацювати з ДСНС, але швидко став зіркою і талісманом українських рятувальників. Чотирилапий допомагає зачищати територію після російських окупантів.
Відомо, що Патрон з піротехніками виявив та знищив понад 200 вибухонебезпечних предметів.
Цікаві новини про Патрона:
- Власник Патрона Михайло Ільєв веде сторінку песика у соціальних мережах. Тож відомий чотирилапий пес має власні сторінки у тіктоці та інстаграмі.
- Персонаж польського мультика Лехослава Маршалека Рекс передав привіт героїчному Патрону. На сторінці фундації творців стрічки опублікували милу ілюстрацію.
- Під час візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо до Києва президент нагородив українських піротехніків, які працюють за стандартами Канади. Серед них в Офісі Президента був і пес Патрон. Трюдо висловив захват українським героїчним песиком. Тим часом Патрон його обгавкав. Ми переконані, що не зі зла.
- З Патроном вже познайомився телеведучий Дмитро Комаров та відомий тревел-блогер Антон Птушкін.
- Популярність Патрона виходить за межі України. На Каннському кінофестивалі йому присудили кінопремію "Пальмовий пес".
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