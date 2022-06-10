Вартість миски продавець оцінив у 5 тисяч гривень. При цьому він зазначив, що за неї можна поторгуватися.

До теми Поліція Чехії зупинила на трасі дитячий електромобіль: епічне відео

Виручені кошти чоловік обіцяє відправити на підтримку ЗСУ. Він додав, що продає миску, з якої пив Патрон, за дозволом власників. Відповідне оголошення з'явилося у мережі ще 1 червня.

Миска з кафе, в якому був Патрон зі своєю родиною у Львові, гроші підуть на підтримку ЗСУ,

– написано в оголошенні.



Миску Патрона продають за 15 тисяч гривень / Скриншот

Зауважимо, що зірка соцмереж пес-сапер Патрон 1 червня був з візитом у Львові. Там він зустрівся з дітьми, які вимушено покинули свої домівки. Цього ж дня песика помітили в одній з львівських кав'ярень.

Патрон – зірка рятувальників

Песик Патрон – Джек Рассел тер'єр, відомий на всю країну. Йому лише два роки й він зовсім нещодавно почав співпрацювати з ДСНС, але швидко став зіркою і талісманом українських рятувальників. Чотирилапий допомагає зачищати територію після російських окупантів.

Відомо, що Патрон з піротехніками виявив та знищив понад 200 вибухонебезпечних предметів.

Цікаві новини про Патрона:

Власник Патрона Михайло Ільєв веде сторінку песика у соціальних мережах. Тож відомий чотирилапий пес має власні сторінки у тіктоці та інстаграмі.

Персонаж польського мультика Лехослава Маршалека Рекс передав привіт героїчному Патрону. На сторінці фундації творців стрічки опублікували милу ілюстрацію.

Під час візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо до Києва президент нагородив українських піротехніків, які працюють за стандартами Канади. Серед них в Офісі Президента був і пес Патрон. Трюдо висловив захват українським героїчним песиком. Тим часом Патрон його обгавкав. Ми переконані, що не зі зла.

З Патроном вже познайомився телеведучий Дмитро Комаров та відомий тревел-блогер Антон Птушкін.

Популярність Патрона виходить за межі України. На Каннському кінофестивалі йому присудили кінопремію "Пальмовий пес".

До теми – Як Патрон став піротехніком: дивіться відео