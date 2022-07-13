В России саранча атаковала город, из которого самолеты бомбили Мариуполь

Насекомые сменили ареал своего обитания. Теперь облака саранчи летают над посевами в Краснодарском крае.

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Из города, который атаковала саранча, бомбили Мариуполь

Жители Приморско-Ахтарска начали жаловаться в соцсетях на нашествие саранчи. Впоследствии об этой "неприятности" начали писать и в ряде российских СМИ.

"Неба в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края больше нет. Теперь вместо него – полчища саранчи", – жалуются россияне.

Смотрите видео нашествия саранчи в россии:

В местной администрации разводят руками – мол, полностью уничтожить вредителей невозможно, ведь они живут рядом с водоохранной зоной, где нельзя провести обработку.

По словам российских чиновников, из-за пересыхания рек площадь участков, где саранча чувствует себя комфортно, увеличивается. Поэтому насекомые начали откладывать личинки там, где раньше это было невозможно.



Саранча атакует посевы в Красноярском крае / Фото росСМИ

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал нашествие саранчи в россии.

Украинская боевая саранча атаковала Приморско-Ахтарск. Город, с аэродрома которого ежедневно взлетают бомбящие Донецкую область самолеты

– заметил Андрющенко.

Он добавил, что именно из этого города вылетали самолеты, сбросившие бомбы на драматический театр и роддом в Мариуполе.

"Так вот, прямо сейчас это проклятый город – под атакой боевой украинской саранчи. Просто нашествие, с которым ничего не могут сделать", – заметил советник мэра.

Андрющенко подытожил, что сама природа мстит за Мариуполь.

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