Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор захватчиков, который перехватила Служба безопасности Украины. В ней командир российской разведроты жалуется другу на собственное положение в Харьковской области и завидует "ювелирной" работе украинских военных.

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ВСУ дают взбучку россиянам в Харьковской области

Командир разведроты оккупантов жалуется, что они едва удерживают свои позиции в поселке Довгенькое Харьковской области. Особенно беспокоит захватчика то, насколько точно ВСУ целятся по их технике.

Они (украинские военные – ред. 24 канал) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают, и начинают минометные обстрелы. За сутки семь единиц техники сожгли просто – КамАЗ бронированный, еще какую-то ху*ню там… В них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прямо пи*дец они пристреляны,

– жалуется русский.

Кроме того, оккупант рассказывает, что не помогает спасти положение и российская авиация. Украинские вертолеты, по его словам, иногда дважды в день прилетают и отрабатывают удары по их позициям.

Командир российской разведроты завидует эффективности работы ВСУ в Харьковской области: смотрите видео

К слову, в СБУ отметили, что этот телефонный разговор им удалось перехватить еще до успехов ВСУ в Новой Каховке, Херсоне и Чернобаевке, то есть, до начала применения нашими защитниками и защитницами высокоточных систем HIMARS.

Так что сейчас у российских захватчиков пылает еще больше – в прямом и переносном смыслах,

– подчеркнули в Службе безопасности Украины.

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