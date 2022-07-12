Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України. У ній командир російської розвідроти бідкається другові на власне становище на Харківщині й заздрить "ювелірній" роботі українських військових.

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ЗСУ дають прочухана росіянам на Харківщині

Командир розвідроти окупантів скаржиться, що вони ледве утримують свої позиції у селищі Довгеньке Харківської області. Особливо непокоїть загарбника те, наскільки влучно ЗСУ цілять по їхній техніці.

Вони (українські військові – ред. 24 канал) підіймаються й дивляться дронами, куди влучають, і починають мінометні обстріли. За добу сім одиниць техніки спалили просто – КамАЗ броньований, ще якусь ху*ню там… У них мінометники і артилеристи точно стріляють, прямо пи*дець вони пристріляні,

– бідкається росіянин.

Крім того, окупант розповідає, що не допомагає врятувати становище й російська авіація. Натомість українські вертольоти, за його словами, інколи двічі на день прилітають й відпрацьовують удари по їхніх позиціях.

Командир російської розвідроти заздрить ефективності роботи ЗСУ на Харківщині: дивіться відео

До слова, у СБУ зауважили, що цю телефонну розмову їм вдалося перехопити ще до успіхів ЗСУ у Новій Каховці, Херсоні та Чорнобаївці, тобто до початку застосування нашими захисниками та захисницями високоточних систем HIMARS.

Тож зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому і переносному сенсах,

– підкреслили у Службі безпеки України.

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