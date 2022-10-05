Суд вынес приговор злоумышленнику. Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

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Какой приговор по делу буковинца

Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что 3 июня 18-летний житель села Карапчов, бывшего Глыбокского района, во время отдыха вблизи реки Сирет жестоко обращался с павлином, что повлекло смерть птицы.

Прокуратура поддержала обвинение в отношении буковинца, который повлек гибель павлина. Парня приговорили к 5 годам лишения свободы с установлением 2-летнего испытательного срока.

Приговор еще не вступил в законную силу. Прокуратура изучает обоснованность и мотивированность принятого решения и возможность его апелляционного обжалования,

– отметили в ведомстве.

Что известно об убийстве павлина

Инцидент произошел в селе Карапчов Черновицкой области. Пьяный парень во время отдыха с друзьями схватил павлина за шею и со всей силы начал бить его о землю.

В конце концов, злоумышленник бросил уже неподвижного павлина.

Впоследствии правоохранители установили личность убийцы. Им оказался житель села Карапчов, который работал в автосервисе.

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