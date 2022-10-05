Суд вынес приговор злоумышленнику. Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.
Важно Убитые, голодные и запуганные: как российские оккупанты уничтожали животных на Киевщине
Какой приговор по делу буковинца
Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что 3 июня 18-летний житель села Карапчов, бывшего Глыбокского района, во время отдыха вблизи реки Сирет жестоко обращался с павлином, что повлекло смерть птицы.
Прокуратура поддержала обвинение в отношении буковинца, который повлек гибель павлина. Парня приговорили к 5 годам лишения свободы с установлением 2-летнего испытательного срока.
Приговор еще не вступил в законную силу. Прокуратура изучает обоснованность и мотивированность принятого решения и возможность его апелляционного обжалования,
– отметили в ведомстве.
Что известно об убийстве павлина
- Инцидент произошел в селе Карапчов Черновицкой области. Пьяный парень во время отдыха с друзьями схватил павлина за шею и со всей силы начал бить его о землю.
- В конце концов, злоумышленник бросил уже неподвижного павлина.
- Впоследствии правоохранители установили личность убийцы. Им оказался житель села Карапчов, который работал в автосервисе.
Достойно внимания – Десятки мертвых животных: фермеры Харьковской области приходят в себя после оккупации: смотрите видео