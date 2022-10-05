Суд виніс вирок зловмиснику. Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.
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Який вирок у справі буковинця
Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 3 червня 18-річний житель села Карапчів, колишнього Глибоцького району, під час відпочинку поблизу річки Сірет жорстоко поводився з павичем, що спричинило смерть птаха.
Прокуратура підтримала обвинувачення стосовно буковинця, який спричинив загибель павича. Хлопця засудили до 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Вирок ще не набрав законної сили. Прокуратура вивчає обґрунтованість та вмотивованість прийнятого рішення та можливість його апеляційного оскарження,
– зазначили у відомстві.
Що відомо про вбивство павича
- Інцидент трапився у селі Карапчів Чернівецької області. П'яний хлопець під час відпочинку з друзями схопив павича за шию та з усієї сили почав бити його об землю.
- Зрештою, зловмисник кинув вже нерухомого павича.
- Згодом правоохоронці встановили особу вбивці. Ним виявився житель села Карапчів, який працював в автосервісі.
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