Суд виніс вирок зловмиснику. Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

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Який вирок у справі буковинця

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 3 червня 18-річний житель села Карапчів, колишнього Глибоцького району, під час відпочинку поблизу річки Сірет жорстоко поводився з павичем, що спричинило смерть птаха.

Прокуратура підтримала обвинувачення стосовно буковинця, який спричинив загибель павича. Хлопця засудили до 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

Вирок ще не набрав законної сили. Прокуратура вивчає обґрунтованість та вмотивованість прийнятого рішення та можливість його апеляційного оскарження,

– зазначили у відомстві.

Що відомо про вбивство павича

Інцидент трапився у селі Карапчів Чернівецької області. П'яний хлопець під час відпочинку з друзями схопив павича за шию та з усієї сили почав бити його об землю.

Зрештою, зловмисник кинув вже нерухомого павича.

Згодом правоохоронці встановили особу вбивці. Ним виявився житель села Карапчів, який працював в автосервісі.

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