Суд скасував рішення попередньої інстанції
Хлопця підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Про це йдеться у повідомленні Чернівецької прокуратури.
Увага На Буковині п'яний молодик жорстоко вбив павича: друзі спостерігали та реготали
Чернівецький апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та обрав буковинцю, який з особливою жорстокістю наносив павичу тілесні ушкодження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, термін запобіжного заходу – 60 днів без альтернативи внесення застави.
Раніше Глибоцький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура обіцяла оскаржити це рішення в апеляційному суді.
Хлопець вбив павича задля розваги
- Інцидент трапився у селі Карапчів, що у Чернівецькій області. Відео опублікувала організація ANIMAL HELPERS.
- На відео можна побачити, як дуже п'яний молодик під час відпочинку з друзями схопив павича за шию та з усієї сили почав бити його об землю.
- Під голосні вигуки та сміх друзів хлопець продовжував вбивати птаха. Зрештою, він кинув вже нерухомого павича. На жаль, зловмисника ніхто не зупинив, радше навпаки – друзі його підбадьорювали.
- Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний житель села Карапчів, працівник автосервісу.
Відео містить сцени насильства, тому 24 канал його не публікуватиме. Проте цей ролик досі можна переглянути, перейшовши за посиланням.
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