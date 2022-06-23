Суд отменил решение предыдущей инстанции
Парня подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом говорится в сообщении Черновицкой прокуратуры.
Внимание На Буковине пьяный молодой человек жестоко убил павлина: друзья наблюдали и хохотали
Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Черновицкой окружной прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и избрал буковинца, который с особой жестокостью наносил павлину телесные повреждения, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней,
– говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, срок меры пресечения – 60 дней без альтернативы внесению залога.
Ранее Глубокский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура обещала обжаловать это решение в апелляционном суде.
Парень убил павлина ради развлечения
- Инцидент произошел в селе Карапчев, что в Черновицкой области. Видео опубликовала организация ANIMAL HELPERS.
- На видео можно увидеть, как очень пьяный молодой человек во время отдыха с друзьями схватил павлина за шею и изо всех сил начал бить его о землю.
- Под громкие крики и смех друзей парень продолжал убивать птицу. В конце концов, он бросил уже неподвижного павлина. К сожалению, злоумышленника никто не остановил, скорее наоборот – друзья его ободряли.
- Видео буквально всколыхнуло соцсети – украинцы возмущались жестокостью парня и требовали наказания за его действия.
- Впоследствии правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний житель села Карапчев, работник автосервиса.
Видео содержит сцены насилия, поэтому 24 канал его не будет публиковать. Однако этот ролик еще можно просмотреть, перейдя по ссылке .