Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 194 боевых столкновения.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении, враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.

Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.

Враг 19 раз атаковал на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.

В Торецке продолжаются жестокие бои: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лысовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино.

Самая сложная ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 российских атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.

Силы обороны отбили 36 атак оккупантов на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

Оккупанты активизировались на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз безуспешно штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции наших защитников.

Россияне атакуют на Приднепровском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.