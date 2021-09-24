Девушка потеряла сознание и умерла, другие замерзли: гиды рассказали о трагедии на Эльбрусе

Во время восхождения на гору Эльбрус, что в России, из-за ухудшения погодных условий погибли пять альпинистов. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Старший гид Денис Алимов рассказал подробную хронологию трагических событий.

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Девушка умерла

Во время подъема на гору одной из участниц группы стало плохо и было принято решение спустить ее на седловину, с нею пошел гид-помощник. По его словам, впоследствии девушка потеряла сознание.

Мужчина пытался привести пострадавшую в себя, но попытки оказались тщетными – она ​​умерла у него на руках в течение часа. После этого он спустился и сообщил координатору о трагедии.

Один участник сломал ногу

В это же время альпинисты продолжили поднимались на Эльбрус. Однако на горе резко упало давление, ветер начал дуть снизу вверх и начался небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра.

Гиды решили не рисковать и спуститься с горы внизу. Для этого они разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания. Во время движения один из участников сломал ногу – движение замедлилось.

Четыре человека замерзли

На тропе от переохлаждения погибли еще два альпиниста. Двое, спускаясь с Эльбруса, – потеряли сознание.

Их транспортировали до станции Гарабаши, где они умерли, не приходя в сознание. Общее число погибших достигло 5 человек.

Что известно о пострадавших

Еще 14 человек нашли живыми и, спустив с горы, передали медикам.

Состояние здоровья 8 оценивают как средней тяжести – сильные обморожения.

По словам организатора восхождение, один из гидов практически ослеп.

! Тела трех человек остаются на высоте 5300 метров, откуда забрать их пока невозможно.

Гора Эльбрус в России: карта

По предварительным данным, в группе альпинистов, что застряла на Эльбрусе, находились люди из более 10 регионов России. Все они были старше 30 лет, большинство – без опыта восхождения на вершину.