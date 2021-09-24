В ходе поисково-спасательной операции чрезвычайникам удалось спасти 14 альпинистов, которых на ратраках эвакуировали на поляну Азау и передали медикам.

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По предварительным данным, в группе альпинистов, которая застряла на Эльбрусе, находились люди из более 10 регионов России. Все старше 30 лет, большинство – без опыта.

Пять человек погибли

В российском МЧС сообщили, что пятеро путешественников погибли:

Макарова Анна, 1985 года рождения (Якутск)

Борисов Вячеслав, 1982 года рождения (Тюмень)

Нестерова Елена, 1989 года рождения (Санкт-Петербург)

Жигулина Анастасия, 1981 года рождения (Тольятти)

Гальчук Ирина, 1989 года рождения (Екатеринбург).

В каком состоянии пострадавшие

У многих спасенных обнаружили сильное обморожение и переломы. Состояние эвакуированных оценивают как "относительно удовлетворительное", средней степени тяжести.

На Эльбрусе застряла группа из 20 альпинистов / Фото Mash

Обратите внимание! Поиски группы усложнялись порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, метелью и видимостью в зоне поиска не более одного метра.