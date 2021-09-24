Дівчина знепритомніла та померла, інші замерзли: гіди розповіли про трагедію на Ельбрусі

Під час сходження на гору Ельбрус, що у Росії, через погіршення погодних умов загинули п'ятеро альпіністрів. Ще 14 зазнали травм різного ступеня важкості.

Старший гід Денис Алімов розповів детальну хронологію трагічних подій.

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Дівчина померла

Під час підйому на гору одній з учасниць групи стало погано, тож група вирішила спустити її на сідловину, з нею пішов гід-помічник. За його словами, згодом дівчина знепритомніла.

Чоловік намагався привести постраждалу до тями, але спроби виявилися марними – вона померла у нього на руках впродовж години. Після цього він спустився та повідомив координатору про трагедію.

Один учасник зламав ногу

У цей же час альпіністи продовжили підіймалися на Ельбрус. Однак на горі різко впав тиск, вітер почав дути від низу до верху та вибухнув небувалий шторм, видимість через щільний сніг була не більше ніж пів метра.

Гіди вирішили не ризикувати та спуститися з гори внизу. Для цього вони розділили групу на "швидких" і "повільних", щоб уникнути масового замерзання. Під час руху один з учасників зламав ногу – рух сповільнився.

Четверо осіб замерзли

На стежці від переохолодження загинули двоє альпіністрів. Ще двоє, спускаючись з Ельбрусу, – втратили свідомість.

Їх транспортували до станції Гарабаші, де вони померли, не приходячи до тями. Загальне число загиблих сягнуло 5 осіб.

Що відомо про постраждалих

Ще 14 осіб найшли живими і, спустивши з гори, передали медикам.

Стан здоров'я 8 оцінюють як середньої важкості – сильні обмороження.

За словами організатора сходження, один з гідів практично осліп.

Тіла трьох людей залишаються на висоті 5 300 метрів, звідки забрати їх наразі неможливо.

Гора Ельбрус у Росії: карта

За попередніми даними, у групі альпіністів, що застрягла на Ельбрусі, перебували люди з понад 10 регіонів Росії. Усі вони були старшими за 30 років, більшість – без досвіду сходження на вершину.