Мобилизованные – как рабы: Жданов рассказал, как россияне "борются" с дезертирами

Во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Руководство оккупационной армии прибегает к разным средствам, чтобы заставить россиян воевать.

Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он напомнил, что в Генштабе ВСУ сообщили о том, как в российской армии пытаются предотвратить дезертирство.

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Оккупантов пугают тюрьмой за дезертирство

Как отметил военный эксперт, российские заместители командиров по работе с личным составом активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих.

До оккупантов пытаются донести статьи уголовного кодекса о наказании для военных. Всех захватчиков пугают, что с 2017 года российские военные, самовольно покинувшие часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы,

– рассказал Жданов.

Он отметил, что именно в 2017 году страна-агрессор усилила ответственность за дезертирство.

"Но Россия – это страна, которая не дружит с правами человека и не живет в правовом поле", – отметил Жданов.

Он отметил, что "самовольное оставление части" – это достаточно расширенный термин. И российское руководство может трактовать его как угодно.

Олег Жданов рассказал о жестокости в российской армии: смотрите видео

Практика заградотрядов

Российские оккупанты не ограничиваются лишь запугиванием личного состава. Также, по словам военного эксперта, в оккупационной армии широко распространена практика применения заградотрядов. Такие функции выполняют:

ОМОН, прибывающий из России;

кадыровцы;

Росгвардия.

"В случае чего они открывают огонь на поражение. Так же могут поступать и сами кадровые военные", – рассказал Жданов.

Вагнеровцы добивают раненых и расстреливают отказников

По его словам, ранее речь шла о том, что бывшие заключенные, которых завербовали в частные военные компании типа "Вагнера", не имеют никаких прав. Вагнеровцы добивают раненых, а тех бывших заключенных, которые не выполняют приказы, расстреливают.

Как в том изречении: шаг в сторону – бегство, прыжок на месте – провокация. Вот примерно так с ними и поступают,

– отметил Жданов.

Сейчас в таком же положении оказались российские мобилизованные.

Не хочешь в атаку – будешь расстрелян на месте

Как рассказал Жданов, в российской армии никто не считается с настроениями и потребностями мобилизованных.

"Мобилизованные у них – как рабы. Они вообще не имеют прав", – подчеркнул военный эксперт.

По словам Жданова, кадровые военные ставят мобилизованных в первую линию и гонят впереди себя в атаку. Если те разворачиваются назад, то по ним открывают огонь из всех имеющихся средств – из стрелкового оружия, БМП, бронетранспортеров, пулеметов.

Не хочешь в атаку – будешь расстрелян на месте. Там довольно жестокое обращение с мобилизованными. В такой атмосфере они воюют сегодня,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что, к сожалению, даже несмотря на такие условия, россияне по-прежнему воюют. А это создает трудности для Вооруженных сил Украины.

Проблемы в оккупационной армии: коротко