Мобилизованные – как рабы: Жданов рассказал, как россияне "борются" с дезертирами
Источник:ютуб-канал Олега Жданова
Во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Руководство оккупационной армии прибегает к разным средствам, чтобы заставить россиян воевать.
Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он напомнил, что в Генштабе ВСУ сообщили о том, как в российской армии пытаются предотвратить дезертирство.
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Оккупантов пугают тюрьмой за дезертирство
Как отметил военный эксперт, российские заместители командиров по работе с личным составом активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих.
До оккупантов пытаются донести статьи уголовного кодекса о наказании для военных. Всех захватчиков пугают, что с 2017 года российские военные, самовольно покинувшие часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы,
– рассказал Жданов.
Он отметил, что именно в 2017 году страна-агрессор усилила ответственность за дезертирство.
"Но Россия – это страна, которая не дружит с правами человека и не живет в правовом поле", – отметил Жданов.
Он отметил, что "самовольное оставление части" – это достаточно расширенный термин. И российское руководство может трактовать его как угодно.
Олег Жданов рассказал о жестокости в российской армии: смотрите видео
Практика заградотрядов
Российские оккупанты не ограничиваются лишь запугиванием личного состава. Также, по словам военного эксперта, в оккупационной армии широко распространена практика применения заградотрядов. Такие функции выполняют:
- ОМОН, прибывающий из России;
- кадыровцы;
- Росгвардия.
"В случае чего они открывают огонь на поражение. Так же могут поступать и сами кадровые военные", – рассказал Жданов.
Вагнеровцы добивают раненых и расстреливают отказников
По его словам, ранее речь шла о том, что бывшие заключенные, которых завербовали в частные военные компании типа "Вагнера", не имеют никаких прав. Вагнеровцы добивают раненых, а тех бывших заключенных, которые не выполняют приказы, расстреливают.
Как в том изречении: шаг в сторону – бегство, прыжок на месте – провокация. Вот примерно так с ними и поступают,
– отметил Жданов.
Сейчас в таком же положении оказались российские мобилизованные.
Не хочешь в атаку – будешь расстрелян на месте
Как рассказал Жданов, в российской армии никто не считается с настроениями и потребностями мобилизованных.
"Мобилизованные у них – как рабы. Они вообще не имеют прав", – подчеркнул военный эксперт.
По словам Жданова, кадровые военные ставят мобилизованных в первую линию и гонят впереди себя в атаку. Если те разворачиваются назад, то по ним открывают огонь из всех имеющихся средств – из стрелкового оружия, БМП, бронетранспортеров, пулеметов.
Не хочешь в атаку – будешь расстрелян на месте. Там довольно жестокое обращение с мобилизованными. В такой атмосфере они воюют сегодня,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что, к сожалению, даже несмотря на такие условия, россияне по-прежнему воюют. А это создает трудности для Вооруженных сил Украины.
Проблемы в оккупационной армии: коротко
- Жители Крыма завалили жалобами российское минобороны. Родственники незаконно мобилизованных и призванных в российское войско крымчан не очень довольны тем, как захватническое командование относится к своему личному составу.
- Фактически все подразделения, в которых служат крымчане, были полностью или частично переведены командованием на самообеспечение. Чтобы солдаты не умирали от голода и не утомляли руководство бессмысленными вопросами, когда их накормят, командиры решили ввести систему обязательного обеспечения солдат их семьями.
- Российские военные не имеют мотивации воевать дальше. В частности, на левобережье Херсонской области россияне активно обстреливают оккупированные населенные пункты и обвиняют в этом ВСУ. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что таким образом захватчики готовят почву для своего побега.