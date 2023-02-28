По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, настроения населения во временно оккупированном Крыму никак нельзя назвать радостными. Приближается время, когда война действительно придет в их дома, а каждый, кто поддерживал аннексию полуострова, может понести за это ответственность.
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При этом крымчане, как и жители Белгородской области, как никто видят насколько серьезны потери России в войне, а также осознают тот факт, что путинское войско оказалось значительно слабее Сил обороны Украины.
К мобилизованным относятся, как к скоту
- Те же жители АРК, чьих родственников оккупанты забрали в армию и заставили так или иначе участвовать в боевых действиях, внезапно для себя столкнулись с печальной реальностью неспособности Кремля обеспечивать свою орду.
- Фактически все подразделения, в которых служат крымчане, полностью или частично переведены командованием на самообеспечение. При этом отнюдь не всегда проблема заключается исключительно в недостатке финансирования или продуктов. Чаще всего все, что выделяют на бригаду, батальон или роту, просто банально разворовывают офицеры.
- Кроме того, те продукты, которые все же доезжают до путинских воинов, обычно испорчены и почти непригодны для употребления – гнилое тушеное мясо, галеты с плесенью, прокисшие консервированные щи и тому подобное.
- Чтобы солдаты не умирали от голода и не утомляли руководство бессмысленными вопросами, когда их накормят, командиры решили ввести систему обязательного обеспечения солдат их семьями.
- Понятно, что при отсутствии нормальных зарплат и с повышенными на все ценами, родственники мобилизованных отнюдь не рады подобному положению вещей. Фактически у каждой семьи Россия оторвала и отправила в окопы вполне работоспособную единицу, да еще и заставила рисковать жизнью за их счет.
Также на отношение родственников мобилизованных крымчан к развязанной Путиным войне оказывают большое влияние постоянные нарушения прав военнослужащих. Ведь тысячи солдат постоянно удерживают либо на передовой, либо в местах постоянной дислокации без возможности получить отпуск или даже взять выходной. При этом живут солдаты в нечеловеческих условиях, постоянно болеют и не имеют доступа к оказанию медицинских услуг.
Поскольку некоторые захватчики, по крайней мере периодически, получают немалые по меркам жизни в Крыму зарплаты, офицеры предлагают им отдых за взятку. Так, полностью истощенным мобилизованным, которые иногда по 5–6 месяцев провели в зоне боевых действий, могут разрешить краткосрочные отпуска на несколько дней только при условии оплаты командирам от 1,5 до 2 тысяч долларов. Понятно, что многие просто вынуждены соглашаться, ведь все жалобы в штабы на непосредственное руководство вообще не приводят ни к чему, кроме наказаний.
Именно из-за всех этих фактов и отсутствия каких-либо перспектив на улучшение отношения к личному составу, родные мобилизованных из Крыма массово начали писать письма в министерство обороны России.
Все должны смиренно умереть
Впрочем, вполне понятно, что все штабные генералы вообще не беспокоятся о судьбе каких-то там мобиков из Крыма. Особенно на фоне того, что каждый день они хладнокровно посылают на гибель сотни россиян. Все жалобы, которые обрушиваются на секретарей из министерства обороны, банально игнорируются. В лучшем случае автор жалобы может получить отписку, типа: "Спасибо большое, ваше обращение очень важно для нас, со всем разберутся ответственные лица".
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На самом же деле на солдат из украинского полуострова у Путина и его приспешников такие же планы, как и на всех мужчин с оккупированных территорий. Они все должны безропотно погибнуть во имя безумной идеи разрушения Украины. Даже несмотря на то, что уже каждый человек в Кремле понял, что никаких глобальных побед Москва в этой войне получить физически не сможет. Ведь продвижение на километр вглубь украинской территории обходится россиянам в несколько тысяч жизней и десятки единиц сожженной техники.
Поэтому такими темпами, да еще и в условиях, когда защитники нашего государства усиливают свою огневую мощь, Путину вряд ли удастся выйти даже на границы Донецкой и Луганской областей. Однако положить весь свой имеющийся человеческий ресурс в попытках хотя бы захватить Донбасс он вполне способен.