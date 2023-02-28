За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, настрої населення у тимчасово окупованому Криму аж ніяк не можна назвати радісними. Наближається час, коли війна насправді завітає у їх будинки, а кожен, хто підтримував анексію півострова, може понести за це відповідальність.

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При цьому кримчани, як і жителі Бєлгородської області, як ніхто бачать, наскільки серйозними є втрати Росії у війні, а також усвідомлюють той факт, що путінське військо виявилося значно слабшим за Сили оборони України.

До мобілізованих ставляться, як до худоби

Ті ж мешканці АРК, чиїх родичів окупанти забрали до війська та змусили так чи інакше брати участь у бойових діях, раптово для себе зіштовхнулися із сумною реальністю нездатності Кремля забезпечувати свою орду.

Фактично всі підрозділи, в яких служать кримчани, були повністю чи частково переведені командуванням на самозабезпечення. При цьому зовсім не завжди проблема полягає виключно у нестачі фінансування чи продуктів. Найчастіше все, що виділяють на бригаду, батальйон чи роту, просто банально розкрадають офіцери.

Крім того, ті продукти, які все ж таки доїжджають до путінських вояк, зазвичай є зіпсованими та майже не придатними для вживання – гниле тушковане м'ясо, галети із пліснявою, прокислі консервовані щі й тому подібне.

То ж щоб солдати не помирали з голоду та не втомлювали керівництво безглуздими питаннями, коли їх нагодують, командири вирішили ввести систему обов'язкового забезпечення солдатів їх родинами.

Зрозуміло, що за відсутності нормальних зарплат та з підвищеними на все цінами, родичі мобілізованих аж ніяк не раді подібному стану речей. Фактично у кожної родини Росія відірвала та відправила в окопи цілком працездатну одиницю, та ще й змусила ризикувати життям за їх рахунок.

Також на ставлення родичів мобілізованих кримчан до розв'язаної Путіним війни неабияк впливають постійні порушення прав військовослужбовців. Адже тисячі солдатів безперервно утримують або на передовій, або у місцях постійної дислокації без можливості отримати відпустку чи навіть взяти вихідний. При цьому живуть солдати у нелюдських умовах, постійно хворіють та не мають доступу до надання медичних послуг.

Оскільки ж деякі загарбники принаймні періодично отримують чималі за мірками життя у Криму зарплати, офіцери пропонують їм відпочинок за хабар. Так, вщент виснаженим мобілізованим, які подекуди по 5 – 6 місяців провели у зоні бойових дій, можуть дозволити короткострокові відпустки на кілька днів лише за умови оплати командирам від 1,5 до 2 тисяч доларів. Зрозуміло, що багато хто просто вимушений погоджуватися, адже всі скарги у штаби на безпосереднє керівництво взагалі не призводять ні до чого, окрім покарань.

Саме через всі ці факти та відсутність будь-яких перспектив на покращення ставлення до особового складу, рідні мобілізованих із Криму масово почали писати листи до міністерства оборони Росії.

Всі мають покірливо померти

Втім, цілком зрозуміло, що всі штабні генерали взагалі не переймаються долею якихось там мобіків із Криму. Особливо на фоні того, що кожен день вони холоднокровно надсилають на загибель сотні росіян. То ж всі скарги, які обрушуються на секретарів із міністерства оборони, банально ігноруються. У найкращому випадку автор скарги може отримати відписку, типу: "дуже дякуємо, ваше звернення є дуже важливим для нас, зі всім розберуться відповідальні особи".

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Насправді ж на вояк з українського півострова у Путіна та його поплічників такі ж самі плани, як і на всіх чоловіків із окупованих територій. Вони всі мають покірливо загинути в ім'я божевільної ідеї руйнування України. Навіть попри те, що вже кожна особа у Кремлі зрозуміла, що ніяких глобальних перемог Москва у цій війні отримати фізично не зможе. Адже просування на кілометр вглиб української території обходиться росіянам у кілька тисяч життів та десятки одиниць спаленої техніки.

Тому такими темпами, та ще й за умов, коли захисники нашої держави посилюють свою вогневу міць, Путіну навіть навряд вдасться вийти навіть на кордони Донецької та Луганської областей. Однак покласти весь свій наявний людський ресурс у спробах хоча б захопити Донбас він цілком здатен.