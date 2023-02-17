Диакон со Львова годами развращал дочь и фотографировал ее обнаженной

Дьякон со Львова на протяжении многих лет развращал свою дочь. Мужчина насиловал девушку и заставлял ее фотографироваться обнаженной.

Девушка обратилась за помощью. Достигнув совершеннолетия, она рассказала психологине, что годами испытывала насилие со стороны собственного отца.

Обратите внимание В Польше 14-летней девочке отказали в аборте: ее изнасиловал дядя

Адвокат девушки рассказал, что ее отец на протяжении многих лет имел постоянный доступ к детям.

Полтора года топтались мы на месте. Проблема заключалась в том, что никто ей не верил. И полиграф был даже не самым утешительным, таким расплывчатым. Никто не мог поверить, что действительно она говорит правду, потому что ее отец является священнослужителем,

– заявил защитник.

СМИ сообщили , что отец девушки – диакон.

Толчок для расследования дали файлы, которые были изъяты при обыске у диакона. На фото и видео пострадала узнавшая себя. Она рассказала, что и когда происходило. Файлы подтверждают правдивость всего того, что рассказывала девушка.

Злоумышленника уже заключили под стражу. Ему "светит" до 15 лет заключения. Диакон должен ответить за все.