Преступление произошло в июле 2022 года в микрорайоне Гречаны. Правоохранители задержали 20-летнего парня, которому сейчас грозит даже пожизненное лишение свободы.

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На Хмельнитчине изнасиловали и убили девушку

Как стало известно, 6 июля этого года в полицию поступило сообщение о том, что в областном центре по улице Вокзальной, рядом с недействующим железнодорожным переездом, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что потерпевшая умерла от механической асфиксии. Также на теле были обнаружены признаки изнасилования.

Поскольку никаких документов у погибшей не было и установить ее личность было достаточно проблематично, правоохранители разместили информацию в СМИ и социальных сетях. В итоге вещи девушки узнала ее родная сестра. Потерпевшей оказалась 16-летняя жительница одного из сел Хмельницкого района.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 20-летний молодой человек – его задержали. Он рассказал, что хотел поближе познакомиться с понравившейся девушкой. Когда же она отказала, вытащил из одежды шнуровку, задушил ее и изнасиловал. Также злоумышленник похитил у потерпевшей мобильный телефон и банковскую карту.



Правоохранители проясняют все обстоятельства убийства / фото полиция Хмельницкой области

Что угрожает злоумышленнику

Теперь парню придется отвечать перед законом по трем статьям:

умышленное убийство, соединенное с сексуальным насилием;

воровство, совершенное в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения;

незаконное завладение любым способом важным личным документом.

За совершенные преступления злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Херсонской области один из захватчиков признался, как военные изнасиловали несовершеннолетнюю и застрелили женщину. Оккупант рассказал всю правду о преступлениях своих собратьев.

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