Диякон зі Львова роками розбещував доньку та фотографував її оголеною

Диякон зі Львова упродовж багатьох років розбещував свою доньку. Чоловік гвалтував дитину та примушував її фотографуватися оголеною.

Дівчина звернулася по допомогу. Досягнувши повноліття, вона розповіла психологині, що роками зазнавала насилля з боку власного батька.

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Адвокат дівчини розповів, що її батько упродовж багатьох років мав постійний доступ до дітей.

Півтора року тупцювались ми на місці. Проблема була в тому, що ніхто їй не вірив. І поліграф був навіть не найбільш втішним, таким розпливчастим. Ніхто не міг повірити, що дійсно вона говорить правду, тому що її батько є священнослужителем,

– заявив захисник.

ЗМІ повідомили , що батько дівчини – диякон.

Поштовх для розслідування дали файли, які вилучили під час обшуку у диякона. На фото та відео постраждала впізнала себе. Вона розповіла, що та коли відбувалося. Файли підтверджують правдивість усього того, що раніше розповідала дівчина.

Зловмисника вже взяли під варту. Зловмиснику "світить" до 15 років ув'язнення. Диякон має відповісти за все.

На Хмельниччині хлопець зґвалтував та вбив дівчину

Влітку 2022 року Україну сколихнув моторошний злочин: хлопець зґвалтував та вбив дівчину. Слідчі встановили, що вона померла внаслідок механічної асфіксії.

Хлопець розповів правоохоронцям, що хотів познайомитися з дівчиною. Коли вона сказала "ні", нелюд зґвалтував її та вбив.