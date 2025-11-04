Биография Дика Чейни: как хотел расчленить Россию и почему был самым могущественным вице-президентом в истории США

3 ноября 2025 года ушел из жизни 46-й вице-президент США Дик Чейни. В России его ненавидели и считали одним из самых грозных врагов, а в 2000-е Чейни считали серым кардиналом, который руководил президентом Джорджем Бушем-старшим.

Что из этого правда, а что откровенное преувеличение, – читайте в биографии Дика Чейни на 24 Канале.

Что известно о детстве и молодых годах Дика Чейни?

Ричард Брюс Чейни родился 30 января в Небраске, в столице штата – городе Линкольн. Мальчика в детстве все звали "Дик" – это сокращение от Ричард (оно созвучно и рифмуется с "Риком"). Это детское имя настолько прилипло к Чейни, что он уже во взрослой жизни решил отдать предпочтение упрощенной версии.

Удивляться здесь не стоит, это довольно распространенная практика в США. Например, так же делал 39-й президент США – Джимми Картер, урожденный Джеймс Эрл Картер-младший.

Отец Дика был правительственным чиновником, а мать в молодые годы была звездой очень популярного в Америке софтбола. Детские годы Дика Чейни прошли в Небраске, а также в соседнем Вайоминге, поэтому оба могут считаться для политика родными.

Парень поступил в престижный Йельский университет, но соскучился по малой родине, и вернулся в Вайоминг и продолжил обучение там, в местном университете на факультете политологии. В студенческие годы Чейни имел проблемы с алкоголем – его несколько раз арестовывали за пьяную езду, но в итоге он все же взялся за ум. Этому способствовала ранняя женитьба, его избранницей стала Линн Винсент – школьная любовь Чейни, с которой он встречался еще подростком.

В университете Чейни не то чтобы хорошо себя проявил, он учился 6 лет вместо 4 (благодаря этому получал отсрочки от призыва на войну во Вьетнаме), но ему хорошо давалась практическая политология. Он показал себя лихим стратегом и сообразительным юношей. Таким как раз был прямой путь в политику.

Старт политической карьеры Дика Чейни

Сначала молодой магистр-политолог работал помощником губернатора Висконсина Уоррена Ноулза, а затем получил стипендию Конгресса и переехал в Вашингтон, где стал помощником-стажером конгрессмена-республиканца от Висконсина Уильяма Стайгера.

Вскоре Чейни заметил очень влиятельный республиканец Дональд Рамсфельд, благодаря которому тот оказался в Белом Доме и работал в Администрациях президентов-республиканцев Ричарда Никсона и Джеральда Форда, для последнего он даже руководил избирательной кампанией в 1976 году. Напомним, тогда Форд минимально проиграл Джимми Картеру.



Начальник штаба Дик Чейни в Бейруте, 1976 / фото NARA

В 1975-м Чейни получил важную должность руководителя аппарата Белого Дома (это та должность, которую сейчас в Администрации Трампа занимает Сьюзи Уайлз), а после завершения каденции Форда и неудачи на выборах президента решил сам попробовать избраться в Конгресс. Это удалось Чейни с первой попытки – делегировал молодого, но уже опытного политика в Палату Представителей его родной штат Вайоминг.

При этом до того в Вайоминге побеждали демократы. Чейни сломал этот тренд и затем побеждал на выборах в Нижнюю палату Конгресса еще 4 раза подряд.



Конгрессмен Чейни встречается с президентом Рональдом Рейганом, июль 1983 года / фото Белый Дом

В Конгрессе Дик Чейни получил необходимый опыт и влияние, некоторое время он даже занимал должность координатора республиканского меньшинства в нижней палате.

Дик Чейни – министр обороны США

В 1989-м, после более 10 лет в Конгрессе, Чейни вернулся в Белый дом в качестве члена Администрации нового президента США – бывшего директора ЦРУ Джорджа Буша. В его правительстве Чейни занял важный пост министра обороны (ныне эта структура в США называется "министерством войны"). Пентагоном в свое время руководил и учитель Чейни в большой политике – Дональд Рамсфельд.

На время правления Чейни пришлось вторжение США в Панаму, разрушение СССР и война в Ираке, известная как "Буря в пустыне". Сам министр непосредственного участия в планировании операций не принимал, но показал себя как "ястреб" и лоббист "силового варианта". Также он осуществлял политическое руководство.

Отметим, что все эти операции были успешными для США, что подняло авторитет Дика Чейни и дало ему репутацию мудрого советчика и менеджера.

В стороне стоит провальная для США операция в Сомали, но там американцы не действовали самостоятельно и стали заложниками нерешительности ООН.

Бонусом к успехам Чейни на международной арене стала ненависть россиян – американский министр был частым гостем на страницах советской прессы, которая постоянно "разоблачала коварные планы Пентагона", вот только ничего с этим сделать уже не могла – СССР доживал последние дни и сопротивляться не мог, оставалось только ненавидеть.

К сожалению, не все планы Дика Чейни были реализованы. Так, он был сторонником не только разделения СССР, но и настаивал на расчленении самой России на меньшие части. Только представьте, насколько бы меньше было проблем в современном мире, если бы 45 лет назад Буш послушал бы своего министра.

Вице-президент и "Серый кардинал" Буша-младшего

После поражения Буша-старшего на выборах в ноябре 1992 года чиновничья карьера Чейни прервалась, он пошел традиционным путем и нашел себя в частном секторе, став генеральным директором влиятельного нефтедобывающего концерна Halliburton. Компания была известна крепкими связями с государственными структурами США и благодаря этому всегда успешна.

На этой должности Дик Чейни "переждал" президентство Билла Клинтона и триумфально вернулся в Белый дом в 2001-м. За год до этого он был избран кандидатом в вице-президенты в кампании сына своего бывшего шефа Джорджа Буша.

С Джорджем Бушем-младшим Чейни уверенно прошел избирательную кампанию и победил тандем демократов Гор-Либерман, который тогдашние тролли называли не иначе как Sore-Loserman (эту игру слов можно перевести как горе-неудачник). Интересно, что Чейни сам частично финансировал кампанию из собственных средств, заработанных в частном секторе, что не очень типично для США.



Дик Чейни 11 сентября 2001 года / фото Белый Дом

Традиционно должность вице-президента является в основном церемониальной, а вице-президент проводит свой срок в тени первого лица. Но в случае Дика Чейни все было иначе. Буш-младший, который перебрался в Белый Дом с поста губернатора Техаса, особого желания фонтанировать идеями не имел, а полностью полагался на господина Чейни, которого очень уважал и ценил.

Сам Чейни на такие условия также согласился и взял на себя роль серого кардинала, а также вернул в большую политику своего бывшего патрона – Рамсфельда, который стал в администрации Буша-младшего министром обороны.

Часто Чейни демонизируют и приписывают ему все возможные грехи администрации Буша. В частности, неоправданное вторжение в Ирак под надуманным предлогом угрозы химического оружия (которой не было), закручивание гаек в США в рамках так называемой борьбы с терроризмом внутри страны после терактов 11 сентября, нарушение гражданских прав (прослушивание, пытки и т.д.).



СМИ буквально сделали из Чейни виновного за все. А после того как тот в 2006-м году случайно ранил друга на охоте, и Белый дом не сообщал об инциденте более 20 часов, очевидно пытаясь его скрыть, образ злодея вселенского масштаба был готов.

Его обвиняли в неискренности, травили из-за консервативной позиции относительно однополых браков и дочери-лесбиянки (говорится о младшей дочери политика Мэри Клэр Чейни, – 24 Канал). На негативный имидж работала и любовь к огромным кортежам (до 18 автомобилей), а также грубая манера Чейни общаться с прессой и принимать кулуарные решения. Впрочем, по сравнению с нынешним стилем общения Белого Дома, – это просто небо и земля.

Что оставил после себя Дик Чейни

С высоты 2025 года стоит признать, что демонизация была преувеличением. Чейни действительно играл важную роль в годы президентства Буша-младшего, но точно не узурпировал власть и не диктовал свою волю всем, как это, например, показано в фильме-байопике Адама МакКея Vice, который вышел в 2019 году.

В украинском переводе игру слов в названии отменили, но дали также удачный вариант – "Власть". Кстати, Чейни в фильме играет Кристиан Бейл. А еще там есть Эми Адамс, Стив Карелл, Джесси Племонс и Сэм Роквелл.

На пенсию Дик Чейни уходил в неформальном статусе самого влиятельного вице-президента в истории США и человека, которого ненавидела большая часть Америки (его рейтинг одобрения составлял на конец каденции Буша лишь 13 процентов).

Из-за ужасных рейтингов Чейни даже нарушил неписаную американскую традицию и не стал баллотироваться на пост президента. Сейчас же Дика Чейни вспоминают с теплотой и даже ностальгией.



Дик Чейни наблюдает, как его старшая дочь Лиз принимает присягу в Конгрессе, 2017 год / фото фейсбук Лиз Чейни

Дик Чейни – классический республиканец-неокон, сторонник теории о том, что Америка должна быть сильной делами, а не на словах. Он жестко критиковал Дональда Трампа и не поддержал его кампанию.



Дик Чейни (второй слева во втором ряду) на похоронах Джорджа Буша-старшего, 2018 год / фото Белый дом

В 2024 году Чейни даже поддержал соперницу Трампа – кандидатку от демократов Камалу Харрис, но его голос, как и голоса других мудрых людей, утонули в волне всеобщего МАГА-одобрения.

3 ноября 2025 года Дик Чейни умер, ему было 84 года, и он оставил очень мощный, но так же и неоднозначный след в истории.