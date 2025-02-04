Одним из первых назначений Дональда Трампа после победы на выборах стала номинация 67-летней Сьюзан, более известной как Сьюзи Уайлс, на должность руководительницы аппарата (chief of staff) Белого дома, 32-й по счету, 4-й за каденцию Трампа и первой в истории этой должности женщины.

По своей сути техническая должность руководительницы патронажной службы президента США четко не прописана в законах страны, а главное – не является подотчетной американскому парламенту. Все это в условиях специфического характера и управления стиля Трампа превращает Сьюзи Уайлс в мощного "серого кардинала" Белого дома и одновременно в настоящий голос адекватности, перед которым не может устоять даже самый богатый человек галактики. 24 Канал рассказывает биографию правой руки нового президента США.

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"Ледяная королева" в Белом доме

Сьюзи Уайлс – многолетняя политическая советница Дональда Трампа, сам президент называет ее "ледяная крошка" (ice baby) и повторил это во время речи в своем имении Мар-а-Лаго после того, как стало понятно, что он победил на выборах. При этом СМИ эту "ice baby" превратили в более солидное "Ледяная королева".

Как Трамп призывал Сьюзи Уайлс на трибуну: смотрите видео

Отметим, что в сказке гражданина Дании Андерсена это был отрицательный персонаж, знаменитый сказочник зашифровал под ним шведскую оперную диву Енни Линд, которая не ответила взаимностью Гансу Кристиану и получила взамен литературное бессмертие.



Уже в наше время персонаж был реабилитирован благодаря успеху мультфильма Frozen, авторы которого переделали красивую и очень умную, но холодную и безжалостную ведьму на милую Эльзу, которая проходит стадии принятия своей инаковости и в итоге примиряется как с собой, так и с окружающими.

Адептом какой трактовки является Дональд Трамп – неизвестно, возможно, это вообще шутка-аллюзия на ее девичью фамилию – Саммеролл (Summerall, где Summer – лето), или вообще на песню кумира ранних 90-х Vanilla Ice, но в его речах он непременно говорит об Уайлс с большим уважением.

Трамп называет ее жесткой и умной, и особенно подчеркивает, что та "пользуется всеобщим восхищением и уважением". Согласитесь, такие слова от президента США чего-то да стоят.

Сьюзи – твердая, умная, инновационная... Сьюзи продолжит неутомимо работать, чтобы вернуть Америке Величие. Она вполне заслужила честь быть первой в истории США женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома. Не сомневаюсь, что она станет поводом для гордости нашей страны,

– президент Трамп о назначении Сьюзи Уайлс.



Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп / фото Chip Somodevilla / Getty Images

Молодые годы и работа на Рейгана: биография Сьюзи Уайлс

Сьюзан Саммеролл родилась 14 мая 1957 года в Нью-Джерси, она была одной из трех детей Пэта и Кэти Саммеролл.

Отец Сьюзи был звездой спорта и телевидения – он играл в американский футбол на позиции кикера (тот парень, что бьет ногой по мячу, пытаясь забить дополнительные филдголы, а также начинает атаки команды), был чемпионом NFL в составе "Детройт Лайонс", а впоследствии выступал за легендарный "Нью-Йорк Джайантс".

После окончания спортивной карьеры Пэт стал комментатором и достиг в этой профессии, пожалуй, еще больших вершин. Он 16 раз был выбран комментатором на SuperBowl и стал легендой телесетей CBS и Fox Sports. Кроме американского футбола, он комментировал также бейсбол, теннис и другие виды спорта.

Звездный отец – не единственный славный представитель рода нынешней правой руки Трампа. Далеким прадедом Сьюзи Уайлс является "отец американского парового флота" коммодор Мэтью Перри, который в 1854 году "посетил" во главе военной эскадры США японские берега и завершил в Стране восходящего солнца эпоху самураев.



Этот дипломатический прием, способствовавший открытию и дальнейшей модернизации Японии, ныне вполне справедливо назвать "миром через силу". По странному совпадению, сейчас именно этого ждут и от внешней политики США.

Пэт Саммеролл был ревностным христианином, при этом не всегда был хорошим отцом. В своих мемуарах он вспоминал, что своим частым отсутствием, супружескими изменами и плохими привычками причинял детям боль.



Сьюзи Уайлс с отцом / фото Politico

Сьюзи хорошо училась и закончила университет Мэриленда со степенью бакалавра искусств по английскому языку. Это был конец 70-х, и для молодого филолога были открыты сотни новых путей, но она выбрала политический консалтинг.

В 1979 году Сьюзи Саммеролл начинает работать помощницей конгрессмена. По интересному совпадению первым местом ее работы стал офис Джека Кемпа – республиканца, а главное – звезды американского футбола и одноклубника отца Сьюзи по "Джайантс".

Эта работа стала трамплином для молодой специалистки в мир большой политики – уже в 1980-м она присоединилась к президентской кампании новой звезды республиканцев Рональда Рейгана.



Как известно, в первый свой срок Трамп постоянно намекал, что подражает именно этому политику, правда, на вторую каденцию выбрал себе в ориентир бывшего золотоискателя МакКинли.

Рейган тогда победил и запустил большие изменения в США, а Сьюзан Саммеролл получила мощное достижение в тогда еще коротком резюме, а также место в Министерстве труда (на этом ее опыт в работе на федеральном уровне исчерпывается).



Рональд Рейган в своем офисе со Сьюзи Уайлс и ее дочерьми, 14-летней Кэти Уайлс и 11-летней Каролиной Уайлс, в марте 1998 года / фото Politico

Волшебница из Флориды

в 1985 году Сьюзи вышла замуж за коллегу и республиканского лоббиста Ленни Уайлса, взяла его фамилию, став Сьюзи Уайлс, и родила двух дочерей. Также супруги перебрались из Нью-Йорка в более теплую Флориду и поселились в пригороде Джексонвиля. Обычно в США во Флориду традиционно едут на пенсию, однако иногда бывают исключения (Дональд Трамп не даст соврать).

На новом месте Сьюзи занялась старыми делами – была руководительницей штаба на выборах мэра Джексонвиля и консультантом конгрессменки Тилли Фаулер, но и не забывала о большой политике. В частности, Уайлс участвовала в успешной компании Джорджа Буша-старшего (1988) и провальной Митта Ромни (2012).

С 2004 по 2009 год она консультировала нового мэра Джексонвиля Джона Пейтона (и снова выиграла выборы), а на выборах губернатора Флориды 2010 года была частью победной команды бизнесмена Рика Скотта. Скотт вообще-то считался аутсайдером.

Благодаря этому успеху Сьюзи Уайлз получила репутацию волшебницы, которая может творить настоящие политические чудеса.

Свой успех Уайлс поспешила монетизировать и открыла консалтинговые и лоббистские фирмы, что сделали политконсультанта не только успешной, но и богатой. Круг интересов Уайлс впечатляет – согласно открытым данным, за последние 7 лет она была официальным лоббистом 42 различных клиентов, включая табачные компании (наиболее лакомый и одновременно наиболее токсичный вариант, в 2022 – 2024 годах табачная компания Swisher International оплатила лоббистам под руководством госпожи Сьюзи 120 000 долларов).



А также целые государства, как вот Нигерия и Катар. Кроме того, клиентами фирмы Уайлс Mercury являются хорошо известные миру SpaceX Илона Маска и телекоммуникационный монополист AT&T.

Принц из Мар-а-Лаго: знакомство с Трампом и месть Рону ДеСантису

После этого, по всем правилам сказки, должен был появиться принц на белом коне. И он таки появился, ведь жил совсем рядом – в Мар-а-Лаго, бывшей зимней резиденции президентов США, которая по назначению не использовалась и была для федерального правительства чемоданом без ручки, но в руках легендарного девелопера с Манхэттена снова вернула себе былой блеск.

Дональд Трамп сменил Нью-Йорк на Флориду не от хорошей жизни, а в очередной погоне за "светлым будущим" – в тропиках значительно меньше налоги, чем в Нью-Йорке, в частности, отсутствует так называемый income tax, то есть налог на доходы физических лиц, что для миллиардеров просто райский дар, а для таких как Трамп – вообще подарок судьбы.

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Кто знает, возможно, учитывая сохраненные во Флориде от фискалов деньги, Трамп и решил пойти в политику, чтобы больше не иметь с этим проблем. Но для этого ему было нужно чудо. И им стала Сьюзи Уайлс.

Они познакомились в 2015 году, но на собеседование пришлось лететь в Нью-Йорк и рассматривать друг друга в Trump Tower. По словам самой Уайлс, которую цитирует издание Politico в своем большом профайле о политтехнологе), она поразила будущего босса нестандартным подходом к решению проблем – во время собеседования она подсунула огромный стул, который стоял в 6 метрах от Трампа, ближе к будущему работодателю (точно так когда-то сделал на другом собеседовании герой Уилла Смита в комедии Men In Black).



Роскошная обложка Politico с профайлом Сьюзи Уайлс

Смотрины прошли успешно, и уже во время триумфальной для Трампа кампании 2016 года она занималась Флоридой как сопредседатель его штаба в этом штате. Несмотря на общую победу и победу в штате, на самом деле все было не так просто. Во Флориде Трамп имел солидную оппозицию, в частности, в лице брата и сына президентов США экс-губернатора штата Джеба Буша, а также сенатора от Флориды Марко Рубио.

Это сейчас он верный сторонник Трампа, а 8 лет назад был убежденным неоконом рейгановского толка, публично позорил конкурента и обвинял во всех смертных грехах. Кроме того, был огромный скепсис из-за не совсем адекватного, а иногда и откровенно хамского поведения Трампа.



Дональд Трамп и вездесущая Сьюзи Уайлс / фото Andrew Harnik / AP

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Поэтому для успеха в очень непростом штате понадобились все таланты и связи Сьюзи Уайлс. С этой задачей она справилась, и в 2018 году была делегирована президентом Трампом на помощь с выборами малоизвестному в то время Рону ДеСантису.

Тот на выборах губернатора Флориды стараниями Уайлс победил, но так в себя поверил, что сам решил стать президентом США, а заодно начал изображать из себя более молодую и прокачанную версию Трампа для нового старта в 2024 году (по неписаным партийным правилам, мешать действующему президенту в его походе на второй срок в США не принято, поэтому ДеСантис провозгласил себя преемником Трампа после его ухода не пенсию).

Конечно, у губернатора Флориды ничего не получилось, и на выборах 2024 года новую суперзвезду Республиканской партии ждало болезненное фиаско, но ДеСантис помешал и Трампу – из-за конфликта интересов Сьюзи Уайлс фактически не участвовала в президентской кампании Трампа 2020 года, которую он проиграл Джо Байдену.



По слухам, у Уайлс с ДеСантисом произошел конфликт, и поэтому он убедил Трампа ограничить сотрудничество с ней (Уайлс доверили только Флориду, которая тогда считалась "шатким штатом", Трамп, кстати, там победил, но этого было мало).

Впоследствии Уайлс назовет работу на ДеСантиса самой большой ошибкой в жизни и не забудет напомнить, какое он ничтожество, после проигрыша Трампу на праймериз. Для непубличной Уайлс этот "одиночный" выход в Х (она написала бывшему боссу Bye, bye) стал редким (только третьим за год), однако очень сильным знаком. Впоследствии твит исчез, но свой мощный след оставил, чего не скажешь уже о ДеСантисе.

Как Сьюзи Уайлс помогла Трампу победить и почему стала ближайшим советником

Сейчас очевидно, что Трампу в 2020 году не хватило в кампании рациональности, системности и здравого смысла. Одним словом, всего того, что могла дать Сьюзи Уайлс.

Это понял и сам Трамп, поэтому в очередной поход на Белый дом он пошел уже с ней. При этом Уайлс очевидно пришла работать на руины – за время своего президентства Трамп перессорился со всей своей командой, получил два импичмента, спровоцировал немало скандалов и даже бунт, которого, как сейчас утверждает верховная власть Соединенных Штатов, не было в природе. Сьюзи Уайлс пришлось разгребать все эти завалы и выстраивать нормальную стратегию и коммуникацию.

И ей это удалось! Весной 2021 года Сьюзи Уайлс возглавила предвыборный штаб Трампа и принялась наводить порядок.

Она урегулировала многочисленные судебные иски, искала новых спонсоров (так на горизонте, например, появился один из столпов Силиконовой долины Питер Тиль), а также убеждала старых, что Трамп адекватный и контролируемый (напомним, в то время вероятность того, что Трамп проведет остаток своих дней за решеткой, была далеко не нулевой).

Уайлс также была архитектором переговоров с республиканской партией и сумела их убедить вернуть свою приверженность Трампу.

Это сейчас кажется, что у Трампа не было никаких вариантов, кроме победы, но это не так. И большую роль в итоговом успехе сыграла именно непубличная руководительница его штаба.

Кампания-2024, которой Уайлс руководила вместе с ветераном политконсалтинга Крисом ЛаСивитой, получилась успешной и прошла без больших скандалов. Трамп демонстрировал спокойную решимость и существенно ограничил скандальные и непрогнозируемые шаги. Зато Трамп не боялся открывать что-то новое (например, интервью подкастерам) и привлекать таким образом новых избирателей.

Как утверждают американские инсайдеры, огромная заслуга в этом именно руководительницы его штаба (и еще немного непутевая кампания демократов). Неудивительно, что уже в первые часы после своей победы 5 ноября 2024 года Дональд Трамп объявил, что Уайлс станет руководительницей аппарата Белого дома.

Сьюзи Уайлс сразу взялась за работу. Она быстро перекрыла неформальные каналы связи с Трампом и замкнула все на себе. Теперь друзья Дональда Трампа по гольфу, чтобы поговорить с президентом, должны звонить и договариваться с Сьюзи Уайлс, чтобы та втиснула их в плотный график президента. Также Уайлс провела чистку окружения на предмет нежелательных или токсичных связей. В это "чистилище", похоже, попал даже сам Илон Маск.

Главный спонсор кампании Трампа и его самый большой фанат, который в первые месяцы после победы господина Дональда просто не вылезал из его флоридского поместья, был осторожно отодвинут подальше от первого лица и сейчас имеет ограниченный доступ к Трампу, и в основном по работе (не забываем, Маск сейчас госслужащий).

По информации американских СМИ, именно Сьюзи Уайлс не позволила Маску получить собственный кабинет в Белом доме и заставила сотрудников придуманного им агентства DOGE отчитываться ей, а не только одиозному миллиардеру. Это, конечно, не спасло USAID и не остановило поток странных твитов, но может ли кто-то вообще это остановить.



Трамп и Уайлс / фото Jabin Botsford / The Washington Post, Getty Images

Сейчас работа Уайлс – нечто гораздо большее, чем просто руководитель патронажной службы президента США, она выступает как ближайший советник Трампа и голос рациональности. Сам Трамп часто включает ее в телефонные разговоры, если те касаются политики. Так что можем говорить и об определенном использовании Трампом украинского опыта.

При этом новая работа – большой вызов для 67-летней Уайлс, которая не имеет большого опыта работы на федеральном уровне и в Вашингтоне. Фактически сейчас она будет импровизировать, но от этого будет зависеть уже не только ее собственная карьера, но и что-то значительно большее.