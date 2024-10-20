Бамбуковые агенты: что такое "дипломатия панд", как Китай их использует и почему это важно

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Иногда так бывает, что "мягкая сила" в политике и дипломатии – это на самом деле очень жесткая и циничная вещь. Это наглядно доказывает случай коммунистического Китая и его легендарной "дипломатии панд". Что это такое и что известно о таком способе коммуникации – читайте в материале 24 Канала.

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Что такое "дипломатия панд"

Дипломатия панд, или пандо-дипломатия – неформальная практика предоставления Китаем уникальных редких животных другим государствам в качестве знака благосклонности или ради лоббизма. Со временем дипломатия панд эволюционировала в некий "дипломатический барометр", и даже способ шантажа, потому что китайские коммунисты предоставили себе право как давать панд зарубежным зоопарком, так и забирать их по политическим причинам.

Пандовая дипломатия – это не только знак дружбы, но и работа на имидж, потому что как может быть страшной диктатурой страна, где живут такие милые мишки, которых так любят дети всего мира. Разве могут быть концлагеря на родине панд? Неужели страна, что дарит зоопаркам панд, может нарушать права человека?

Эти и другие вопросы непременно должны возникнуть при знакомстве с этими уникальными животными, и счастливые воспоминания о посещении зоопарка и увиденных там забавных мишек должны убедить (прежде всего детей, то есть будущих взрослых), что Китай – друг, а никакой не враг, который системно нарушает права человека, шпионит как за собственными гражданами, так и за иностранцами, как внутри страны, так и за пределами КНР, спонсирует Россию в ее агрессивной войне против Украины и выступает политическим прикрытием для Путина, а также его коллег из Ирана, КНДР, Венесуэлы и других деспотий.

Наиболее известным примером "дипломатии панд" является история 1972 года, когда стараниям легендарного Генри Киссинджера США смогли перетянуть Китай на свою сторону в "холодной войне" с СССР.



Первая леди США Пэт Никсон на экскурсии в Пекинском зоопарке / фото Википедия

Тогда Китай получил от США технологии и инвестиции, а американцы – отказ Пекина от дружбы с россиянами и панд.

Формально это был не подарок, а обмен, потому что президент Никсон подарил Мао двух овцебыков.

Прибытие монохромных животных в Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне в апреле 1972 году встречали 20 тысяч американцев, и только в первый год пребывания больших панд в США увидеть их пришли более 1,1 миллиона человек.

Обратите внимание! На самом деле дарить панд союзникам придумали не китайские коммунисты, а их предшественники из Гоминьдана, представлявшие режим маршала Чан Кайши. Его экстравагантная жена мадам Чан активно дарила редких животных своим союзникам, так же надеясь на их благосклонность.



После проигрыша в гражданской войне бегства на Тайвань Чан Кайши был лишен этого дипломатического инструмента, вместо этого его переняли представители новой власти – коммунисты. Они присылали панд уже своим союзникам – СССР и КНДР, однако не забывали и о США с Великобританией.



Большая панда даже оказалась на специальной юбилейной советской марке в честь столетия Московского зоопарка в 1964 году.

У россиян были две панды – первую по имени Пинь-Пень Мао прислал в подарок Хрущеву в 1957 году, вторую, также самца по имени Ань-Ань, в 1959-м. Первое животное вскоре умерло в возрасте всего 6 лет (потому что россияне кормили его вместо бамбука, который было очень дорого возить самолетами из грузинского Сухуми, березовыми липовыми вениками). После смерти панд россияне сделали из них чучела, которые хранятся и сейчас.

Так большие панды стали символом больших геополитических изменений и побед. С тех пор КНР масштабировал свой опыт на весь мир и превратил черно-белых бамбуковых мишек на своих дипломатических агентов.

Уже в наше время большие панды были отправлены коммунистами в Канаду и Францию в знак большой дружбы и как "премия" за заключение урановых соглашений с КНР.

Также награждали пандами в 2018 году Финляндию в знак дружбы и ритуального признания финнами политики "одного Китая" и по случаю столетия финской государственности.

Также китайцы одалживали своих панд другим государствам, в частности Малайзии в честь 40-летия дипломатических отношений. Эта история, кстати, натолкнула уже Малайзию на введение собственного аналога "дипломатии панд" – "дипломатии орангутангов".

Почему именно панды

Китайская цивилизация, как любят напоминать сами китайцы, насчитывает 5 000 непрерывных лет. Это не совсем так, но вежливые люди обычно не спорят на тему исторической памяти и исторических мифов (если это не вредит другим нациям). Китай действительно имеет древнюю историю и величественную культуру, однако исторически так сложилось, что большинство этих великих достижений именно в прошлом и сейчас мало уже интересуют цивилизованный мир (прежде всего – Запад).

Так, именно в Китае много веков назад изобрели бумагу, шелк, порох, ввели культуру чаепития и поедания пельменей (да, это не российское изобретение). Однако сейчас это достояние всего человечества, а Китай не имеет на эти изобретения авторского права.

То же касается традиционных китайских боевых искусств. Так же уже не слишком нужны уникальные китайские фарфоровые вазы, которые пользовались бешеным спросом еще 300 лет назад в Европе и имели статус "маст хэв" у королей и шляхты. Не пользуется значительным спросом в мире и легендарная китайская философия, более того, никто по собственной воле не спешит изучать и искать мудрость современных китайских пророков.

Ни Си, ни Мао, несмотря на миллионные тиражи на некитайских языках (даже у автора этих слов в домашней библиотеке есть сборник статей господина Си, впрочем, ни разу эта книга так и не была открыта), не являются законодателями мод или властителями дум. Особенно никто не желает участвовать в так называемых Институтах Конфуция, а после того, как стало известно, что КНР использует эти номинально культурно-образовательные центры как шпионские хабы, то и подавно.

Сторонники странных идей "великого кормчего" за пределами Китая сейчас на маргинесе, потому что наглядно доказали на территории от Камбоджи и Непала до Никарагуа и Венесуэлы, что "коммунизм китайской пробы" не работает, как, собственно, и любой другой коммунизм. Потому что мир выбрал Голливуд и Кока-Колу, более того, даже диктатуры, которые декларируют борьбу за "традиционные ценности", на самом деле мечтают об американских и немецких машинах, французских и итальянских люксовых брендыах и напитках, хотят жить в Альпах или на Лазурном побережье, и уж точно не в Китае. Что доказывают, в частности, и сами китайцы, ежегодно обновляя туристические рекорды.

В этой ситуации, когда китайская культура особо не интересна миру и не может быть предметом импорта (именно как массовое явление), китайские коммунисты, надо отдать им должное, нашли то, что интересует всех.

Да, это панды, точнее большие панды, или бамбуковые медведи. Почему они? Потому что они прикольные и милые, а еще – их осталось очень мало.

Почему панды оказались на грани вымирания

Из-за непутевой политики предыдущих поколений китайских коммунистов и других правителей Поднебесной эти животные оказались на грани вымирания (сейчас в дикой природе обитают не более 2 тысяч больших панд). Это очень привередливые животные – они живут только в бамбуковых лесах и совсем не адаптируются в дикой природе за пределами эндемического проживания. У панд довольно слабая иммунная система, что делает их уязвимыми к нетипичным заболеваниям.

Панды едят в основном побеги бамбука, хотя могут полакомиться и, например, птицей, если, конечно, ее поймают. А с этим проблема, потому что прихоти эволюции создали панд неповоротливыми, что делает черно-белых косолапых зависимыми от растений (которые не убегут), а именно от бамбука.

Панды едят бамбук, и только свежие побеги, но очень много – по 30 или даже 40 килограммов в сутки. Из-за уничтожения бамбуковых лесов и активной урбанизации в Китае естественный ареал распространения панд существенно уменьшился, что и стало главной причиной их вымирания.

Другая угроза для панд – охотники. Тюфяки панды фактически беззащитны против браконьеров с ружьями. Странный черно-белый мех и их кожа пользуются большим спросом на "черном рынке", поэтому они стали желанной промышленной добычей.

Еще одной проблемой является сложность восстановления популяций бамбуковых мишек. Эти животные довольно флегматичны по характеру и не спешат размножаться (как в дикой природе, так и в зоопарках), а детеныши панд, которые рождаются совсем маленькими, из-за слабого иммунитета часто погибают. Недаром Всемирный фонд защиты дикой природы сделал панду собственным символом (прототипом стал рисунок панды Чи-Чи из лондонского зоопарка, который в 1961 году сделал анималист Питер Скотт).

С Чи-Чи очень интересная история – ее в 1958 году выменял у Пекинского зоопарка австрийский зоолог-любитель Гейни Деммер. Курс обмена составил 3 жирафа, 2 носорога, 2 гиппопотама и 2 зебры за одну панду. Деммер планировал продать ее американскому зоопарку, но Чи-Чи из-за "коммунистического прошлого" запретили въезд в США, поэтому тот продал животное лондонскому зоопарку, где Чи-Чи прекрасно прижилась и стала местной селебрити. Британцы даже возили Чи-Чи к московскому Ань-Аню на свидание, но ничего не получилось, а во время визита Ань-Аня в Лондон животные вообще подрались и едва не убили друг друга.

Возможно, благодаря вниманию мира к проблеме панд удалось сохранить. Китайские власти начали бороться с браконьерами (сейчас за охоту на бамбукового медведя можно получить 10 лет заключения с конфискацией имущества). Также коммунисты (сначала под давлением мирового сообщества) инвестировали немалые средства в сохранение вида, как в дикой природе, так и в неволе. Сейчас Китай добился значительных успехов, а также придумал, как сделать эту историю имиджевой, а также начал зарабатывать на ней.

Черно-белые дипломаты

Уникальное животное хотят видеть все зоопарки мира, а китайские коммунисты охотно эту прихоть удовлетворяют. Но на своих условиях.

Относительно больших панд с 1984 года действует довольно редкое правило: согласно законам КНР, животные являются собственностью китайского государства и национальным достоянием, поэтому иностранец не может владеть пандой (даже если та родится за пределами Китая), а только взять животных в некую аренду. Удовольствие это не из дешевых, и ценник на право иметь у себя в зоопарке панд исчисляется миллионами долларов.

В 1984 году аренда двух животных стоила зоопарку Лос-Анджелеса 50 000 долларов в месяц, а с 1991 года действует стандартное правило – 1 миллион долларов в год при условии десятилетней аренды. В эту сумму не входят расходы на еду (много свежего бамбука, примерно 100 000 долларов в год), а также жесткие требования по содержанию животных – это должны быть специальные вольеры или целые корпуса с большой территорией (здесь цену ничего не ограничивает).

Далеко не каждый зоопарк может себе это позволить, а некоторые довольно состоятельные зоопарки иногда отказываются от панд, ведь не могут позволить себе работать "в минус".

Впрочем, довольно часто ситуацию решают не деньги, а большая политика, потому что коммунисты используют животных как средства "мягкой силы". Например, Китай в 2023 году "отозвал" пушистых дипломатов из Эдинбургского зоопарка, потому что просто не продлил соглашение об аренде.



Британские СМИ сразу вспомнили о "дипломатии панд" и отметили, что этот демарш состоялся на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Пекином.

Похожая история была у коммунистов с США. На фоне торговой войны, развязанной с Китаем президентом Трампом, китайцы начали отзывать всех больших панд из американских зоопарков, где те были любимцами публики много лет (со времен Никсона). Но впоследствии "ветер изменился". В ноябре 2023 года, когда китайский правитель Си гостил в Сан-Франциско и встречался с президентом США Байденом, он заявил о широком жесте – возвращения животных.

Первой ласточкой стало прибытие двух панд – Бао Ли и Цин Бао – в зоопарк в Вашингтоне. Сейчас они находятся на карантине, но уже в январе 2025 года их смогут увидеть посетители. Интересно, что дедушка и бабушка Бао Ли прожили в этом же зоопарке 23 года и вернулись в Китай в 2023-м именно в результате "дипломатического обострения". Сейчас же Китай меняет гнев на милость.

Вокруг того, могут ли "гостить" панды в зоопарках Тайваня, много лет шли ожесточенные споры. Нюанс заключался в том, что КНР пытался дать Тайваню панд как якобы своей провинции (Китайская Народная Республика не признает Китайскую Республику в изгнании), зато Тайвань требовал стандартных процедур и межгосударственных соглашений.

В итоге через несколько лет (и после смены власти на Тайване после выборов) панды все же прибыли на остров, но бюрократические войны продолжились. Продолжаются они и в других уголках мира, ведь панды благодаря мультикам пользуются бешеной популярностью, а китайские коммунисты продолжают использовать животных в собственных целях и продвижении своих интересов.