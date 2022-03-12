Диверсанты, убийцы и грабители: с начала войны полиция Харьковщины задержала 34 преступника

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Чтобы облегчить себе работу, они засылают диверсантов. Однако их успешно задерживают правоохранители.

В общем харьковская полиция задержала 12 российских военнослужащих, 2 пособий ДРГ и 4 подозреваемых в умышленном убийстве. Также 15 злоумышленникам сообщили о подозрении в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

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Полиция задержала 34 злоумышленника

В Московском районе Харькова полицейские задержали четырех мародеров.

32 и 34-летние злоумышленники проникли в торговый павильон по проспекту Тракторостроителей и похитили оттуда товар.

Аналогичное преступление совершили 29-летний мужчина и 25-летняя женщина на проспекте Юбилейном.

Кроме этого, 20 и 17-летние юноши проникли в помещение парикмахерской в переходе станции метро "Университет". Однако их остановили сотрудники полиции. По всем фактам следователи открыли уголовные производства за кражу. Сейчас продолжаются досудебные расследования.

В полиции отметили, что военные и правоохранители бок о бок противодействуют врагу и защищают украинский народ. Оккупантам их не сломить, поэтому Украина обязательно одержит победу.

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