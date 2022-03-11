О задержании злоумышленников сообщил мэр городка Александр Маркушин. Также он рассказал, что именно ждет тех, кто хочет наживаться на горе.

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Теперь послужат защите города

Пока жители города страдают от постоянных обстрелов оккупантов, задержанные люди пытались нажиться на человеческом горе. Теперь всех арестованных отправили на так называемые "исправительные работы" в тероборону.

Их отправили на блокпосты, где они будут рыть окопы и убирать улицы. Так будет с каждым, кто ворует у людей в нашей общине,

– сказал Маркушин.

Он добавил, что в магазинах Ирпеня людям выдают продукты, в аптеках необходимые лекарства. Однако власти и защитники не позволят грабить магазины и квартиры в городе.

Обращение городского главы Ирпеня: смотрите видео

Кстати, недавно в Украине также увеличили наказание за мародерство. Поэтому всем задержанным будет грозить до 10 лет заключения.

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Читайте текст публикации из фейсбука Александра Маркушина:

Вниманию всех тех, то пытается нажиться на человеческом горе. Мы задержали в Ирпене уже 26 мародеров. Их сразу отправляем на так называемые "исправительные работы" в тероборону. Хочу предупредить всех, в Ирпене не место мародерам и каждый, кто попытается ограбить магазин или жилье ирпенцев, будет сурово наказан!