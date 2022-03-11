Про затримання зловмисників повідомив мер містечка Олександр Маркушин. Також він розповів, що саме чекає тих, хто хоче наживатись на горі.

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Тепер послужать захисту міста

Поки жителі міста потерпають від постійних обстрілів окупантів, затримані люди намагалися нажитися на людському горі. Тепер всіх арештованих відправили на так звані "виправні роботи" в тероборону.

Їх відправили на блокпости, де вони будуть рити окопи та прибирати вулиці. Так буде з кожним, хто краде в людей у нашій громаді,

– сказав Маркушин.

Він додав, що в магазинах Ірпеня людям видають продукти, в аптеках необхідні ліки. Проте влада й захисники не дозволять грабувати магазини та квартири в місті.

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До речі, нещодавно в Україні також збільшили покарання за мародерство. Тому всім затриманим також буде загрожувати до 10 років ув'язнення.

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Читайте текст публікації з фейсбуку Олександра Маркушина:

До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані "виправні роботи" в тероборону. Хочу попередити всіх, в Ірпені не місце мародерам і кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний!