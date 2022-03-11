Так, в Ізюмі, що на Харківщині, власник магазину побутової техніки відгамселив кількох мародерів, які намагались вкрасти пральну машину. Відеодоказ опублікував Ян Доброносов на своїй сторінці у фейсбук.

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У дописі зазначається, що чоловік їхав на роботу і помітив, як з його магазину саме намагались винести пральну машину.

Підприємець, не довго думаючи, почав гамселити злочинців, щоб ті знали, що не можна займатись мародерством, тим паче в умовах воєнного стану.

Чоловік відгамселив кількох мародерів, які намагались вкрасти побутову техніку з його магазину: дивіться відео 18+

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