Так, в Изюме Харьковской области владелец магазина бытовой техники отгамселил нескольких мародеров, которые пытались украсть стиральную машину. Видеодоказательство опубликовал Ян Доброносов на своей странице в фейсбуке.

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В сообщении отмечается, что мужчина ехал на работу и заметил, как из его магазина пытались вынести стиральную машину.

Предприниматель, не долго думая, начал гамселить преступников, чтобы те знали, что нельзя заниматься мародерством, тем более в условиях военного положения.

Мужчина отгамселил нескольких мародеров, которые пытались украсть бытовую технику из его магазина: смотрите видео 18+

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