В Украине, вероятно, впервые публично показали дальнобойную версию крылатой ракеты Р-360 "Нептун", известную под названием "Длинный Нептун". Эта ракета, испытания которой состоялись еще в марте, способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Читайте также Украинская оборонка набирает обороты: большинство заводов – уже частные

Что известно о "Длинном Нептуне"?

Несмотря на то, что о разработке ракеты известно еще с ноября 2023 года, ее ни разу не демонстрировали публично.

Ситуация изменилась на День Независимости Украины: на официальном аккаунте госпортала "Зброя" появилось видео, на котором, вероятно, показано именно "Длинный Нептун" вместе с другими образцами украинского вооружения.

Как выглядит "Длинный Нептун": смотрите видео

Справка. Госпортал "Зброя", на котором опубликовано видео, позиционируется как платформа с государственными сервисами и программами для производителей вооружения, а также как единый бренд украинского вооружения. Портал был создан Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое 21 июля 2025 года прекратило свое существование, передав полномочия Министерству обороны.

По словам аналитиков Defense Express, узнать "Длинный Нептун" можно по характерным Х-образным крыльям, которые складываются. Характеристики ракеты не обнародованы: известно лишь, что ее дальность составляет до 1000 километров, и она предназначена для поражения наземных целей.

Стоит также отметить, что пуски на видео – это старые кадры с испытаний берегового комплекса "Нептун" 2018 – 2020 годов.

И отметим, что если "Длинный Нептун" еще с марта прилетает по врагу, то вряд ли его внешний вид является для него сюрпризом,

– говорится в материале.

По предварительным оценкам, длина "Длинного Нептуна" превышает 6 метров без ускорителя, то есть эта ракета примерно на 1,5 метра длиннее предыдущей версии Р-360.

Центральная часть фюзеляжа увеличена в диаметре с 38 до около 50 сантиметров, что делает ракету не только длиннее, но и "толще", вероятно, для увеличения объема топлива.

Украина разрабатывает собственное оружие

Недавно Украина также представила новейшую крылатую ракету Flamingo FP-5 с дальностью поражения более 3000 километров. Она является продуктом компании Fire Point.

Отклонение ракеты от цели составляет не более 14 метров, что для такой дальности и мощности боевой части очень хороший результат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца года у Киева будет большое количество этих ракет. По его словам, дополнительная информация появится тогда, когда Украина сможет использовать сотни таких ракет.