Россия планирует выиграть войну с помощью США и Трампа

Российская пропаганда находится в тени Америки. В то время как США освещают Россию только тогда, когда есть что освещать, российское пропагандистское телевидение каждый вечер исходит из предпосылки, что все, что произошло в тот день, является делом Америки и ее виной.

Их основная позиция заключается в том, что Америка находится в постоянной войне с Россией. Поскольку Россия не может бороться и не может выиграть ни одну настоящую войну такого рода, пропагандистам удобнее всего, когда Америка настроена против самой себя. Они почти никогда не говорят о внутренней политике России, но зациклены на каждом свидетельстве внутренней слабости Америки.

Смотрите также Ответ на вопрос, сколько еще Россия сможет финансировать войну

Почему россияне мечтают о победе Трампа на выборах

Дональд Трамп – их любимое оружие против Америки. Трампа называют другом и союзником, "нашей Трампушкой" и "Дональдом Фредовичем", большой надеждой России. Его им "очень не хватает".

Российские пропагандисты легко предсказали, что Трамп попытается осуществить государственный переворот, когда проиграет в 2020 году, потому что такое поведение им знакомо. Они обрадовались, когда он это сделал, потому что думали, что это может привести к гражданской войне в США.

Их освещение попытки государственного переворота Трампа сначала было очень положительным. Когда это не удалось, был сделан очень неуклюжий поворот в сторону позиции, что все это было своеобразной провокацией со стороны демократов.

Одна из вещей, которую российские пропагандисты пытаются скрыть, заключается в том, что они считают Трампа идиотом. В их общественном мировоззрении уничтожение Соединенных Штатов является главной целью, и вот американец, который придерживается их тезисов.

То же самое касается Такера Карлсона. Его, конечно, прославляют на российском ТВ и пересматривают его клипы. Но российские пропагандисты, естественно, считают, что любой, кто находится на их стороне за пределами России, не очень умный, и они не могут удержаться от этого. Это единственный момент, когда они полностью искренни.

Ведущий российский пропагандист отправил свою девушку рожать в Америку, чтобы его ребенок получил американское гражданство. Пропагандисты явно лично страдают от санкций, которые отделяют их от их собственности в Европейском Союзе или затрудняют им выезд за границу. Они отправляют своих детей учиться и работать на Запад. Они не имеют настоящей враждебности к Западу. Я думаю, это еще одна причина, почему они не могут удержаться от того, чтобы думать об американцах, которые находятся на их стороне, как об идиотах...

Америка нужна России как союзник

Российские пропагандисты убеждены, что за ними никто не наблюдает. Но это ежедневно делает Джулия Дэвис. Мое эссе является предисловием к ее новой книге "По их собственным словам. Как российские пропагандисты разоблачают намерения Путина" ("In Their Own Words. How Russian Propagandists Reveal Putin's Intentions"). Я ее искренне рекомендую.

Если внимательно прочитать книгу Джулии Дэвис, становится ясно, что Америка нужна России не просто как цель пропаганды, а и как фактический союзник для исправления ошибок, допущенных их диктатором.

России нужен Трамп, потому что она не может справиться сама. Трамп позволяет им утверждать, что во всем виновата Америка и что это подтверждается собственным руководством Америки. И тогда в России все может пойти, как и раньше.

России нужна Америка, чтобы спасти ее от войны с Украиной. Сами пропагандисты осознают, что война пошла не по плану и действительно идет очень плохо. Их снова и снова ставят в невозможные положения:

когда Украина захватывает территорию;

когда России не удается захватить территорию;

когда нужно мобилизовать больше россиян;

когда Евгений Пригожин пытается осуществить переворот.

Они не могут критиковать Путина и знают, что Путин не сможет победить без посторонней помощи: поэтому они болеют за его союзников за рубежом.

Многие европейцы и американцы задаются вопросом, как Украина может победить. Ответ прост. Украина может победить, если европейцы и американцы поверят в это и продолжат помогать. По иронии судьбы, это ясно видно на этих страницах. Российские пропагандисты это знают. Они полностью полагаются на собственную сферу - дискурс. На реальном поле боя война складывается для России не очень хорошо. Европейцы и американцы практически не несут никаких расходов. Но если они каким-то образом решат, что устали, то Россия сможет победить.

Россия не может выиграть собственную войну, это очевидный вывод пропагандистов, но Америка может выиграть войну России за нее.

Америка, конечно, не всесильна, как утверждают российские пропагандисты, но в этом они правы. Бессмысленную и геноцидную войну они действительно смогут выиграть, если США не поддержат Украину. И поэтому героями российской войны в российской пропаганде становятся поддерживающие ее американцы,.