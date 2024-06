Російська пропаганда перебуває у тіні Америки. У той час як США висвітлюють Росію лише тоді, коли є що висвітлювати, російське пропагандистське телебачення щовечора виходить із передумови, що все, що сталося того дня, є справою Америки та її провиною.

Їхня основна позиція полягає в тому, що Америка перебуває в постійній війні з Росією. Оскільки Росія не може боротися і не може виграти жодну справжню війну такого роду, пропагандистам найзручніше, коли Америка налаштована проти самої себе. Вони майже ніколи не говорять про внутрішню політику Росії, але зациклені на кожному свідченні внутрішньої слабкості Америки.

Дивіться також Відповідь на питання, скільки ще Росія зможе фінансувати війну

Чому росіяни мріють про перемогу Трампа на виборах

Дональд Трамп – їхня улюблена зброя проти Америки. Трампа називають другом та союзником, "нашою Трампушкою" та "Дональдом Фредовичем", великою надією Росії. Його їм "дуже не вистачає".

Російські пропагандисти легко передбачили, що Трамп спробує здійснити державний переворот, коли програє у 2020 році, бо така поведінка їм знайома. Вони зраділи, коли він це зробив, бо думали, що це може призвести до громадянської війни у ​​США.

Їхнє висвітлення спроби державного перевороту Трампа спочатку було дуже позитивним. Коли це не вдалося, було зроблено дуже незграбний поворот у бік позиції, що все це було своєрідною провокацією з боку демократів.

Одна з речей, яку російські пропагандисти намагаються приховати, полягає в тому, що вони вважають Трампа ідіотом. У їхньому суспільному світогляді знищення Сполучених Штатів є головною метою, і ось американець, який дотримується їхніх тез.

Те саме стосується Такера Карлсона. Його, звичайно, прославляють на російському ТБ і переглядають його кліпи. Але російські пропагандисти, природно, вважають, що будь-хто, хто перебуває на їхньому боці за межами Росії, не дуже розумний, і вони не можуть утриматися від цього. Це єдиний момент, коли вони повністю щирі.

Провідний російський пропагандист відправив свою дівчину народжувати в Америку, щоб його дитина отримала американське громадянство. Пропагандисти явно особисто страждають від санкцій, які відокремлюють їх від їхньої власності в Європейському Союзі або ускладнюють їм виїзд за кордон. Вони відправляють своїх дітей навчатися та працювати на Захід. Вони не мають справжньої ворожості до Заходу. Я думаю, це ще одна причина, чому вони не можуть утриматися від того, щоб думати про американців, які перебувають на їхньому боці, як про ідіотів...

Америка потрібна Росії як союзник

Російські пропагандисти переконані, що за ними ніхто не спостерігає. Але це щодня робить Джулія Девіс. Моє есе є передмовою до її нової книги "За їхніми власними словами. Як російські пропагандисти викривають наміри Путіна" ("In Their Own Words. How Russian Propagandists Reveal Putin’s Intentions"). Я її щиро рекомендую.

Якщо уважно прочитати книгу Джулії Девіс, стає ясно, що Америка потрібна Росії не просто як мета пропаганди, а і як фактичний союзник для виправлення помилок, допущених їхнім диктатором.

Росії потрібен Трамп, тому що вона не може впоратися сама. Трамп дозволяє їм стверджувати, що у всьому винна Америка і що це підтверджується власним керівництвом Америки. І тоді в Росії все може піти, як і раніше.

Росії потрібна Америка, щоб урятувати її від війни з Україною. Самі пропагандисти усвідомлюють, що війна пішла не за планом і справді йде дуже погано. Їх знову і знову ставлять у неможливі положення:

коли Україна захоплює територію;

коли Росії не вдається захопити територію;

коли потрібно мобілізувати більше росіян;

коли Євген Пригожин намагається здійснити переворот.

Вони не можуть критикувати Путіна і знають, що Путін не зможе перемогти без сторонньої допомоги: тому вони вболівають за його союзників за кордоном.

Багато європейців та американців задаються питанням, як Україна може перемогти. Відповідь проста. Україна може перемогти, якщо європейці та американці повірять у це та продовжать допомагати. За іронією долі, це ясно видно на цих сторінках. Російські пропагандисти це знають. Вони повністю покладаються на власну сферу — дискурс. На реальному полі бою війна складається для Росії не дуже добре. Європейці та американці практично не несуть жодних витрат. Але якщо вони якимось чином вирішать, що втомилися, то Росія зможе перемогти.

Росія не може виграти власну війну, це очевидний висновок пропагандистів, але Америка може виграти війну Росії за неї.

Америка, звичайно, не всесильна, як стверджують російські пропагандисти, але в цьому вони мають рацію. Безглузду і геноцидну війну вони справді зможуть виграти, якщо США не підтримають Україну. І тому героями російської війни в російській пропаганді стають американці, що її підтримують.