Для чего россии соглашение на экспорт зерна: мнение политолога

В Стамбуле 22 июля 2022 года Украина и россия подписали зерновые соглашения с Турцией и ООН. Они предполагают разблокирование черноморских портов и соответственно экспорт зерна.

В эфире 24 каналу политолог Владимир Фесенко акцентировал, что при этом следует обратить внимание на отказ россии от газового шантажа.

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Он отметил, что еще неделю назад обсуждался сценарий, в котором агрессор мог полностью остановить поставки газа Европе. Однако он этого не сделал, а даже возобновил поставки.

Почему я об этом говорю? Все это свидетельствует о том, что путин не рискует идти на обострение ситуации. Он же мог сейчас фактически объявить энергетическую войну Западу,

– акцентировал Владимир Фесенко.

По его словам, продовольственную войну Западу он объявить не может, ведь там нет такой зависимости. При этом путину важно хорошо выглядеть перед странами Азии и Африки.

"Здесь есть такие и геополитические игры путина. Однако главное, что он не готов сейчас рисковать всем. Не готов идти на обострение ситуации, чтобы спровоцировать тотальный кризис в мире", – объяснил политолог.

По мнению Фесенко, косвенно это свидетельствует, что внутренняя ситуация в россии не так хороша. Именно поэтому путин не рискует идти на однозначный конфликт с Западом.

В этом смысле хорошая новость в том, что все же у путина есть определенная рациональность. А значит на него можно давить. С некоторым, возможно, исключением, но так, чтобы принуждать его к договоренности,

– рассказал Владимир Фесенко.

"Вот как мы на поле бои принуждаем путина к так называемым "жестам доброй воли" – возле Киева, у острова Змеиный. Это же не просто так происходит, а под давлением украинских войск. путин не может держать некоторые территории, поэтому вынужден отступать", – добавил политолог.

Он подытожил, что подписанный зерновой договор – это тоже вынужденный "жест доброй воли" со стороны россиян, потому что иначе было бы хуже именно им.

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