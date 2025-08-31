Дональд Трамп призвал не обращать внимания на заявления Кремля о "нелегитимности" Зеленского. Такие месседжи свидетельствуют о некоторых намерениях России.

Экс-спикер НАТО, бывший заместитель помощника Генсека Джейми Ши в эфире 24 Канала отметил, что очевидно: Владимир Зеленский является легитимным лидером. В Конституции Украины четко прописано, что выборы не могут проводиться во время военного положения.

Для чего в Кремле делают заявления о "нелегитимности"?

Зеленский однозначно дал понять – как только наступит мир, выборы будут организованы. Тот факт, что Дональд Трамп не поддался на российскую пропаганду, является хорошим знаком.

Владимир Путин использует тезис о нелегитимности Зеленского как повод, чтобы отложить встречу с ним и не начать серьезные мирные переговоры. Но есть и другой фактор – чем больше Путин делает вид, что Зеленский нелегитимен, тем больше он может ставить под сомнение законность любого соглашения с ним,

– сказал Джейми Ши.

Он также считает, что – по мнению Путина – новый украинский лидер будет его марионеткой. Так Путин сможет заявить, что будет вести переговоры уже с этим лидером на собственных условиях, что еще больше нанесет вред Украине.

Что стоит знать о заявлении о "нелегитимности" со стороны Кремля?