Дональд Трамп закликав не звертати уваги на заяви Кремля про "нелегітимність" Зеленського. Такі меседжі свідчать про деякі наміри Росії.

Ексречник НАТО, колишній заступник помічника Генсека Джеймі Ши в ефірі 24 Каналу наголосив, що очевидно: Володимир Зеленський є легітимним лідером. У Конституції України чітко прописано, що вибори не можуть проводитися під час воєнного стану.

Для чого у Кремлі роблять заяви про "нелегітимність"?

Зеленський однозначно дав зрозуміти – щойно настане мир, вибори будуть організовані. Той факт, що Дональд Трамп не піддався на російську пропаганду, є добрим знаком.

Володимир Путін використовує тезу про нелегітимність Зеленського як привід, щоб відкласти зустріч із ним і не почати серйозні мирні переговори. Але є й інший фактор – чим більше Путін удає, що Зеленський нелегітимний, тим більше він може ставити під сумнів законність будь-якої угоди з ним,

– сказав Джеймі Ши.

Він також вважає, що – на думку Путіна – новий український лідер буде його маріонеткою. Так Путін зможе заявити, що вестиме переговори вже з цим лідером на власних умовах, що ще більше завдасть шкоди Україні.

Що варто знати про заяву про "нелегітимність" з боку Кремля?