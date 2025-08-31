Є прихований фактор: чому в Росії наполягають на "нелегітимності" Зеленського
- Росія заявляє про "нелегітимність" Зеленського, щоб відкласти мирні переговори та ставити під сумнів законність угод з Україною.
- Дональд Трамп не підтримує російські заяви, а Зеленський обіцяє організувати вибори після настання миру.
- Путін вважає, що новий український лідер стане його маріонеткою, що дозволить вести переговори на російських умовах.
Дональд Трамп закликав не звертати уваги на заяви Кремля про "нелегітимність" Зеленського. Такі меседжі свідчать про деякі наміри Росії.
Ексречник НАТО, колишній заступник помічника Генсека Джеймі Ши в ефірі 24 Каналу наголосив, що очевидно: Володимир Зеленський є легітимним лідером. У Конституції України чітко прописано, що вибори не можуть проводитися під час воєнного стану.
Для чого у Кремлі роблять заяви про "нелегітимність"?
Зеленський однозначно дав зрозуміти – щойно настане мир, вибори будуть організовані. Той факт, що Дональд Трамп не піддався на російську пропаганду, є добрим знаком.
Володимир Путін використовує тезу про нелегітимність Зеленського як привід, щоб відкласти зустріч із ним і не почати серйозні мирні переговори. Але є й інший фактор – чим більше Путін удає, що Зеленський нелегітимний, тим більше він може ставити під сумнів законність будь-якої угоди з ним,
– сказав Джеймі Ши.
Він також вважає, що – на думку Путіна – новий український лідер буде його маріонеткою. Так Путін зможе заявити, що вестиме переговори вже з цим лідером на власних умовах, що ще більше завдасть шкоди Україні.
Що варто знати про заяву про "нелегітимність" з боку Кремля?
- Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України. Водночас він поставив під сумнів легітимність Зеленського і натякнув, що Путін не хоче підписувати з ним мирну угоду.
- Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Лаврова, зазначивши, що не має значення, що говорять у Кремлі. Ці слова є "показухою" та "нісенітницею".