Ексречник НАТО, колишній заступник помічника Генсека Джеймі Ши в ефірі 24 Каналу наголосив, що очевидно: Володимир Зеленський є легітимним лідером. У Конституції України чітко прописано, що вибори не можуть проводитися під час воєнного стану.
Для чого у Кремлі роблять заяви про "нелегітимність"?
Зеленський однозначно дав зрозуміти – щойно настане мир, вибори будуть організовані. Той факт, що Дональд Трамп не піддався на російську пропаганду, є добрим знаком.
Володимир Путін використовує тезу про нелегітимність Зеленського як привід, щоб відкласти зустріч із ним і не почати серйозні мирні переговори. Але є й інший фактор – чим більше Путін удає, що Зеленський нелегітимний, тим більше він може ставити під сумнів законність будь-якої угоди з ним,
– сказав Джеймі Ши.
Він також вважає, що – на думку Путіна – новий український лідер буде його маріонеткою. Так Путін зможе заявити, що вестиме переговори вже з цим лідером на власних умовах, що ще більше завдасть шкоди Україні.
Що варто знати про заяву про "нелегітимність" з боку Кремля?
- Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України. Водночас він поставив під сумнів легітимність Зеленського і натякнув, що Путін не хоче підписувати з ним мирну угоду.
- Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Лаврова, зазначивши, що не має значення, що говорять у Кремлі. Ці слова є "показухою" та "нісенітницею".