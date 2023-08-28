В Киеве нашли мертвым полковника СБУ

В столице сотрудник Службы безопасности был обнаружен мертвым в собственном кабинете. Полиция принялась за расследование всех обстоятельств трагедии.

Обстоятельства смерти сотрудника СБУ изучаются в рамках уголовного производства, которое расследуют сотрудники Национальной полиции Украины. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-служба СБУ.

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Нашли мертвым в рабочем кабинете

В пресс-службе отметили, что СБУ выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Также там добавили, что оказывают максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования.

Перед этим издание "Телеграф" заявило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что сотрудник СБУ был найден в его рабочем кабинете с огнестрельным ранением головы. Предполагается, что он застрелился из пистолета Макарова – своего табельного оружия.

В СМИ предполагают, что речь идет о полковнике Службы безопасности Украины Дмитрии Бакаеве, который работал заместителем начальника управления спецсвязи.

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