У Києві знайшли мертвим полковника СБУ

У столиці співробітника Служби безпеки знайшли мертвим у власному кабінеті. Поліція взялася за розслідування всіх обставин трагедії.

Обставини смерті співробітника СБУ вивчаються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Про це у коментарі 24 Каналу повідомила пресслужба СБУ.

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Знайшли мертвим у робочому кабінеті

У пресслужбі зазначили, що СБУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Також там додали, що надають максимальне сприяння Нацполіції для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування.

Перед цим видання "Телеграф" заявило, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, що співробітника СБУ знайшли у його робочому кабінеті з вогнепальним пораненням голови. Припускається, що він застрелився з пістолета Макарова — своєї табельної зброї.

У ЗМІ припускають, що йдеться про полковника Служби безпеки України Дмитра Бакаєва, який працював заступником начальника управління спецзв'язку.

На Дніпропетровщині застрелився нацгвардієць

Раніше 24 Канал повідомляв про трагедію, яка сталася у військовій частині, розташованій у Павлограді. 33-річного нацгвардійця знайшли мертвим на посту.

У поліції відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство" з поміткою "Самогубство". Водночас дружина загиблого не вірить у те, що її чоловік міг вкоротити віку. За її словами, у військовослужбовця було багато планів. Чоловік, який має двох малолітніх дочок, мріяв про ще одну дитину, а також хотів придбати авто.

Як зазначає жінка, заяви правоохоронців та військових щодо причин загибелі військового різняться.

Крім того, слідчі їй казали, що військовий вистрелив собі у лоба. Натомість вхід кулі був на потилиці, а не у лобі, наголосила дружина загиблого.

Самогубства військових: останні новини