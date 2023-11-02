Советовали "отрезать ногу" для группы инвалидности: военный наконец-то добился решения МСЭК

Накануне разразился скандал. Комиссия МСЭК посоветовала защитнику "отрезать ногу", чтобы получить инвалидность. Впрочем, военному Дмитрию Олейнику удалось добиться справедливости.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке. Дмитрий Олейник получил ранения во время боев за Харьков. И ему наконец-то присвоили II группу инвалидности.

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Помогла огласка

Как отметил военный, в Харьковской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) он получил совет. Ему сказали, что для получения II группы следует "отрезать ногу". Об этом отвратительном инциденте он рассказал, что получило неслыханную огласку. За его дело снова взялся МСЭК, но уже в Киеве.

12 дней я был вынужден собирать дополнительные выводы из больниц, чтобы МСЭК убедилась, что я действительно получил ранения. Все нужные документы я собрал,

– отметил перед заседанием защитник.

И уже 1 ноября врачи в комиссии присвоили ветерану II группу инвалидности.

В течение долгосрочных обследований и бюрократических баталий, я вместе с собратьями и друзьями доказали, что мое ранение действительно есть, и я имею право на то, чтобы государство дало мне вторую группу. Так и случилось, хоть сложно было,

– заметил военный.

Дмитрий Олейник добавил, что стремился показать, что ветераны – "не списанные боевые единицы, а большая и важная часть общего, живого, общественного организма, который устремляется в будущее и никогда не позволит уничтожить себя изнутри никаким "паркетным крысам".

Член МСЭК в Киеве, отказавшийся называть свое имя, объяснил журналистам Суспильного, что II группа обычно дается на два года тем, у кого впервые определяют инвалидность. По его словам, это время для реабилитации.

У Дмитрия новые заболевания впервые обнаружены, он должен быть под наблюдением, к настоящему времени решили дать вторую группу,

– заметил член МСЭК.

Заметим, что по состоянию на 1 ноября не выявили нарушений со стороны главы МСЭК в Харькове Ларисы Буничевой. Она, уверяет военный, посоветовала ему "отрезать ногу". О том, что она продолжает выполнять свои обязанности, рассказал директор департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов. Кроме того, отсутствуют результаты проверки Министерства здравоохранения.

Да зачем ты оставлял свою ногу. Надо было, чтобы ее отрезали, и была бы 2 группа,

– цитирует слова Буничевой военный.

Добавим, что эти слова шокировали защитника. Более того, Харьковская МСЭК не учитывала выводы киевских клиник. У них говорилось о том, что правая нога потеряла свою функциональность и является биопротезом.