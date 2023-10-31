Полковник ВСУ и военный блогер, известный как "Штирлиц", опубликовал видео инцидента, произошедшего в Житомирской области. На кадрах военный показал, что прибор Драгера продемонстрировал отсутствие содержания алкоголя в его организме.

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Военный оказался трезвым

Как свидетельствуют кадры, мужчина в форме был возмущен тем, что ему пришлось проходить проверку. Он начал словесную перепалку с полицейскими и работники, вероятно, медицинского учреждения пытались его успокоить.

Скандал с военным в Житомирской области: смотрите видео

Под сообщением, которое опубликовал "Штирлиц", появилось немало гневных комментариев в адрес представителей Житомирской полиции. Так, украинский военный Богдан "Тавр" Кротевич в комментариях поставил вопрос, почему проверкой бойца занимается полиция.

По словам "Тавра", для этого существует военная служба правопорядка. Также Кротевич отметил, что житомирские полицейские превысили служебные полномочия.

Полицейские действительно превысили полномочия, если военный был на службе. Если он находился в отпуске, действия правоохранителей были законными. Однако эти обстоятельства не известны.

В то же время депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин встал на защиту правоохранителей.

Со всем уважением к военному вопросу: в чем проблема просто продуть прибор по месту и разъехаться?,

– написал он.

Что говорят в полиции

Полиция Житомирской области отреагировала на инцидент и сообщила детали. По данным полицейских, инцидент произошел 30 октября около 14:00. Автомобиль, за рулем которого находился военный, остановили из-за разворота в запрещенном месте.

В полиции сообщили, что у мужчины при себе не было водительского удостоверения. Сообщается, что полицейские предложили военному пройти обследование на состояние опьянения.

В полиции утверждают, что мужчина согласился и добровольно прошел тестирование.

"Полицейские выполняли обязанности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и меры принуждения не применяли. Заметим, что обследование на состояние опьянения – процедура, предназначенная для официального выяснения состояния водителя и возможности безопасного управления им транспортным средством", – отметили в полиции.

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