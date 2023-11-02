Радили "відрізати ногу" для групи інвалідності: військовий нарешті домігся рішення МСЕК

Напередодні спалахнув скандал. Комісія МСЕК порадила захиснику "відрізати ногу", щоб отримати інвалідність. Втім, військовому Дмитрові Олійнику вдалося добитися справедливості.

Про це він сам розповів у своєму фейсбуці. Дмитро Олійник зазнав поранення під час боїв за Харків. І йому нарешті присвоїли II групу інвалідності.

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Допоміг розголос

Як зазначив військовий, у Харківській обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) він отримав пораду. Йому сказали, що задля отримання II групи слід "відрізати ногу". Про цей огидний інцидент він розповів, що набуло нечуваного розголосу. Тож, за його справу знову взявся МСЕК, але вже у Києві.

12 днів я був вимушений збирати додаткові висновки з лікарень, щоб МСЕК переконалася, що я дійсно отримав поранення. Всі потрібні документи я зібрав,

– зазначив перед засіданням захисник.

І вже 1 листопада лікарі у комісії присвоїли ветеранові II групу інвалідності.

Впродовж довготривалих обстежень і бюрократичних баталій, я разом з побратимами та друзями довели, що моє поранення дійсно є, і я маю право на те, щоб держава дала мені другу групу. Так і сталося, хоч складно було,

– зауважив військовий.

Дмитро Олійник додав, що прагнув показати, що ветерани – "не списані бойові одиниці, а велика і важлива частина загального, живого, суспільного організму, який прямує у майбутнє і ніколи не дозволить знищити себе зсередини ніяким "паркетним щурам".

Член МСЕК у Києві, котрий відмовився називати своє ім'я, пояснив журналістам Суспільного, що II група зазвичай дається на два роки тим, у кого вперше визначають інвалідність. За його словами, це час на реабілітацію.

У Дмитра нові захворювання вперше виявлені, він має бути під наглядом, на цей час вирішили дати другу групу,

– зауважив член МСЕК.

Зауважимо, що станом на 1 листопада не виявили порушень зі сторони глави МСЕК у Харкові Лариси Бунічевої. Вона, запевняє військовий, порадила йому "відрізати ногу". Про те, що вона надалі виконує свої обов'язки, розповів директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОВА Максим Хаустов. Крім того, відсутні результати перевірки від Міністерства охорони здоров'я.

Так нащо ти залишав свою ногу. Треба було, аби її відрізали, й була б 2 група,

– цитує слова Бунічевої військовий.

Додамо, що ці слова шокували захисника. Ба більше, Харківська МСЕК не враховувала висновки київських клінік. У них йшлося про те, що права нога втратила свою функціональність та є біопротезом.