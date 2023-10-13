Про цинічний випадок Дмитро Олійник розповів на своїй сторінці у мережі. Він наголосив, що голову МСЕК, яка дала таку "пораду", мають негайно звільнити, передає 24 Канал.

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Скандал у Харківській МСЕК

Дмитро став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року він отримав тяжке поранення під час боїв за Харків. Після 15 складних операцій він звернувся до обласної МСЕК, аби встановити групу інвалідності, втім натрапив на цинізм й жорстокі заяви.

За його словами, голова Харківської обласної МСЕК Лариса Бунічева "порадила" захисникові позбутися власної ноги.

Так нащо ти залишав свою ногу. Треба було, аби її відрізали, й була б 2 група,

– цитує слова Бунічевої захисник.

Такі слова шокували Дмитра, й воно не дивно. Крім того, він стверджує, що у Харківській МСЕК не взяли до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональність і є біопротезом.

"Так тоді виходить, треба було і загинути в одному зі штурмів… Цього комісії МСЕК замало. 15 операцій. Замало. Треба вирвати все живе з людини та єхидно сказати: "Якби була ампутація – то була 2 група…", – написав Дмитро.

Після таких цинічних заяв у МСЕК захисник вимагає звільнення Бунічевої. Дмитро наголосив, що посаду голови комісії має обіймати ветеран війни, який розуміє, через що доводиться проходити бійцям кожного дня.

Пізніше він додав, що йому все ж призначили групу інвалідності – 3. Проте, згідно зі статтею 7 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", пункт щодо встановлення групи інвалідності передбачає наступне: якщо поранення пов'язане з захистом Батьківщини, то група підвищується на один ступінь.

Але наш Харківський обласний МСЕК живе за власними законами Дай 3 – 4 тисячі доларів і буде тобі нормальне рішення. Буду оскаржувати та добиватися того що передбачено законом та совістю!

– наголосив Дмитро.

У МОЗ відреагували на конфлікт

Міністерство охорони здоров'я відреагувало на скандал в Харківській МСЕК. Там наголосили, що такі висловлювання є неприпустимі, тому найближчим часом там проведуть перевірку – МОЗ перегляне усі рішення про встановлення інвалідності. Після цього також будуть винесені рішення, а відповідальні особи – будуть покарані.

Кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади й повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, – буде жорстко покараний. Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється. Але найважливіше – повага до героїв, до тих, хто захищає нас на фронті, – не важливо, місяць, рік чи 9 років цієї війни. Кожен, хто отримав поранення, яке призвело до інвалідності, повинен бути впевнений у підтримці держави, а не в знеціненні та приниженні,

– наголосили в МОЗ.

У відомстві також розкрили деталі щодо поранення Дмитра. За інформацією МОЗ, захисник отримав 3 групу інвалідності. Наразі Дмитро звільнився з лав ЗСУ, тому на початку серпня його документи повторно надійшли до Харківської МСЕК №3.

У МОЗ запевнили, що найближчим часом також проведуть оцінку правомірності встановлення групи інвалідності Дмитру. Всі необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК МОЗ України.

"Відріж ногу – отримаєш групу", – це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності", – заявили у МОЗ.