Стрельба в Днепре: патрульный не прибыл в суд – меру пресечения избирают онлайн
Источник:"Радио Свобода"
Началось судебное заседание по избранию меры пресечения полицейскому. Он застрелил мужчину в Днепре, который напал на его напарницу. Собственно, обвиняемый присутствует на заседании по видеосвязи, поскольку у него проблемы со здоровьем.
В четверг, 31 августа, около 16:00 началось заседание в Кировском районном суде, на котором должны избрать меру пресечения правоохранителю. Следует отметить, что суд запретил проводить трансляцию, однако журналисты находятся в зале.
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Заседание относительно патрульного, который застрелил мужчину
СМИ констатировали, что соответствующие службы не смогли доставить обвиняемого в зал суда из-за ухудшения его состояния здоровья. Присутствуют на заседании: судья, прокурор, три защитника патрульного, его коллеги и журналисты.
Кроме того, под зданием Кировского районного суда Днепра собралось несколько десятков правоохранителей. Как отметили в пресс-службе полиции, они пришли обеспечивать правопорядок и поддержать коллегу.
Избрание меры пресечения по делу полицейского, который застрелил мужчину / Фото "Радио Свобода"
Отметим, что прокурор требует меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Обратите внимание! Уголовное производство открыло Государственное бюро расследований по двум статьям: убийство и превышение служебных полномочий. Если суд признает патрульного виновным, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.
Детали смертельной стрельбы
- Зовут мужчину, которого застрелил полицейский, Джумбери Силогава. Есть основания утверждать, что он в нетрезвом состоянии нарушил правила дорожного движения Однако выводы официальной экспертизы пока не были опубликованы.
- Кроме того, водитель проигнорировал требование патрульных остановиться, поэтому они вынуждены были начать преследование. Когда правоохранители его догнали, он вышел из авто и начал бить кулаками патрульную.
- Тогда и полицейский выстрелил из табельного оружия, смертельно ранив нападавшего. В то же время ГБР через несколько дней открыло уголовное производство по факту посягательства на правоохранителей.