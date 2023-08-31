Стрілянина у Дніпрі: патрульний не прибув до суду – "запобіжку" обирають онлайн

Розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу поліцейському. Він застрелив чоловіка у Дніпрі, який напав на його напарницю. Власне, обвинувачуваний присутній на засіданні через відеозв'язок, оскільки має проблеми зі здоров'ям.

У четвер, 31 серпня, близько 16:00 розпочалось засідання у Кіровському районному суді, на якому мають обрати запобіжний захід правоохоронцю. Зауважимо, що суд заборонив проводити трансляцію, однак журналісти перебувають у залі.

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Засідання щодо патрульного, який застрелив чоловіка

ЗМІ констатували, що відповідні служби не змогли доставити обвинувачуваного до зали суду через погіршення його стану здоров'я. Присутні на засіданні: суддя, прокурор, троє захисників патрульного, його колеги та журналісти.

Окрім того, під будівлею Кіровського районного суду Дніпра зібралось декілька десятків правоохоронців. Як зазначили у пресслужбі поліції, вони прийшли забезпечувати правопорядок та підтримати колегу.

Обрання запобіжного заходу у справі поліцейського, що застрелив чоловіка / Фото "Радіо Свобода"

Наголосимо, що прокурор вимагає запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Зверніть увагу! Кримінальне провадження відкрило Державне бюро розслідувань за двома статтями: вбивство та перевищення службових повноважень. Якщо суд визнає патрульного винним, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

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