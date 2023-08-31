Стрілянина у Дніпрі: патрульний не прибув до суду – "запобіжку" обирають онлайн
Джерело:"Радіо Свобода"
Розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу поліцейському. Він застрелив чоловіка у Дніпрі, який напав на його напарницю. Власне, обвинувачуваний присутній на засіданні через відеозв'язок, оскільки має проблеми зі здоров'ям.
У четвер, 31 серпня, близько 16:00 розпочалось засідання у Кіровському районному суді, на якому мають обрати запобіжний захід правоохоронцю. Зауважимо, що суд заборонив проводити трансляцію, однак журналісти перебувають у залі.
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Засідання щодо патрульного, який застрелив чоловіка
ЗМІ констатували, що відповідні служби не змогли доставити обвинувачуваного до зали суду через погіршення його стану здоров'я. Присутні на засіданні: суддя, прокурор, троє захисників патрульного, його колеги та журналісти.
Окрім того, під будівлею Кіровського районного суду Дніпра зібралось декілька десятків правоохоронців. Як зазначили у пресслужбі поліції, вони прийшли забезпечувати правопорядок та підтримати колегу.
Обрання запобіжного заходу у справі поліцейського, що застрелив чоловіка / Фото "Радіо Свобода"
Наголосимо, що прокурор вимагає запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Зверніть увагу! Кримінальне провадження відкрило Державне бюро розслідувань за двома статтями: вбивство та перевищення службових повноважень. Якщо суд визнає патрульного винним, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.
Деталі смертельної стрілянини
- Звати чоловіка, якого застрелив поліцейський, Джумбері Сілогава. Є підстави стверджувати, що він у нетверезому стані порушив правила дорожнього руху, однак висновки офіційної експертизи поки не були опубліковані.
- Окрім того, цей водій проігнорував вимогу патрульних зупинитися, тому вони змушені було розпочати переслідування. Коли правоохоронці таки його наздогнали, він вийшов з авто та почав бити кулаками патрульну.
- Тоді й поліцейський вистрелив з табельної зброї, смертельно поранивши нападника. Водночас ДБР через декілька днів відкрило кримінальне провадження за фактом посягання на правоохоронців.