Лежала в кустах: на Днепропетровщине жестоко убили 16-летнюю девушку
Источник:ГУ НП в Днепропетровской области
В городе Пятихатки на Днепропетровщине нашли тело несовершеннолетней девушки. На нем были телесные повреждения.
К поискам нападающего привлечены около 150 правоохранителей. В настоящее время они проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия.
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В Днепропетровской области убили 16-летнюю девушку
Как рассказали правоохранители, 5 сентября около 3 ночи в Пятихатках на улице в кустах обнаружили тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями. Из-за этого было открыто уголовное производство.
В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Также были привлечены сотрудники сектора криминального анализа и оперативных служб.
Полиция отрабатывает камеры видеонаблюдения, устанавливаются вероятные свидетели и свидетели преступления. Назначен ряд экспертиз и других следственных действий. Информация будет обновляться,
– отметили правоохранители.
На месте работают правоохранители / фото полиции
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