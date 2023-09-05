Лежала в кустах: на Днепропетровщине жестоко убили 16-летнюю девушку

В городе Пятихатки на Днепропетровщине нашли тело несовершеннолетней девушки. На нем были телесные повреждения.

К поискам нападающего привлечены около 150 правоохранителей. В настоящее время они проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия.

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Как рассказали правоохранители, 5 сентября около 3 ночи в Пятихатках на улице в кустах обнаружили тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями. Из-за этого было открыто уголовное производство.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Также были привлечены сотрудники сектора криминального анализа и оперативных служб.

Полиция отрабатывает камеры видеонаблюдения, устанавливаются вероятные свидетели и свидетели преступления. Назначен ряд экспертиз и других следственных действий. Информация будет обновляться,

– отметили правоохранители.



На месте работают правоохранители / фото полиции

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